Mercedes A180 ‘AMG’ slaat over de kop

Maar hoe dan? Hoe wil je dit voor elkaar krijgen? De bestuurder van deze Mercedes A180 ‘AMG’ kan iets wat wij niet kunnen.

Elke dag gebeuren er wel een paar ongelukken. In de meeste gevallen relatief ‘milde’ aanrijdingen met voornamelijk blikschade. Meestal haalt dat het nieuws niet. Ja, als het een heel bijzondere auto betreft.

Een Mercedes-Benz A180 met zwarte AMG-esque velgen is dat niet. Toch willen we je deze niet onthouden. Waarom? Kijk eens op de foto’s! Iemand heeft het voor elkaar gekregen om zo’n ding op zijn dak te krijgen. Op het dak!

Mercedes A180 ‘AMG’

Het betreft een eenzijdig ongeluk. het was dus niet zo dat de A180 ‘AMG’ in kwestie moest uitwijken voor een bus vol met nonnen of een taxi vol met peuters. Het ongeluk gebeurde vandaag – 27 juni – op de Statenlaan in Tilburg. Het gebeurde om 11:30, net voor de lunch, dus.

Na het ongeluk rukte de politie, ambulance en brandweer uit. Die laatste bleek gelukkig niet nodig te zijn en kon weer terugkeren naar de basis. Het personeel van ambulance verleende ‘medische hulp’, maar we weten niet wat voor hulp. Nergens staat wat de toestand is van de bestuurder van de over de kop geslagen Mercedes A180 AMG.

Hoe dan?

Wel weten we dat het verkeer nogal hinder kon ondervinden van het ongeval. De auto moest namelijk weer rechtgezet worden om vervolgens op de vrachtwagen van de bergingsdienst gezet te kunnen worden.

We hebben even op Google Maps gekeken, maar op de vluchtheuvels na kunnen we niets zien dat de auto op zijn kant zo kunnen rijden. Mocht er een Tilburg-specialist zijn die dit ook overkomen is, dan kun je je kennis, ervaring en kunde etaleren in de comments-sectie! De beste inzending krijgt @nicolasr als penvriend!

Fotocredits: AS Media.