Mercedes-AMG C63 S crash in Amsterdam roept vragen op

Wat is hier exact gebeurd?

Afgelopen nacht parkeerde de bestuurder van een Mercedes-AMG C63 S de neus van de auto tegen een verkeersbord. Dat zal niet geheel vrijwillig zijn gegaan, gezien de schade van de 510 pk sterke sedan. De auto, met een nieuwwaarde van 130.000 euro, raakte zwaar beschadigd bij het incident.

De paal heeft zich voor een gedeelte in de voorkant van de AMG geboord. De technische staat van de Mercedes ziet er daardoor niet meer zo fris uit, maar zeg nooit nooit. Wellicht dat de C63 S over een tijdje opduikt bij een niet nader te noemen occasionboer.

Het ongeluk gebeurde op de Basisweg in Amsterdam. Eerst ramde de auto een stoplicht en vervolgens kwam de auto tot stilstand tegen de paal. De bestuurder en zijn passagier raakten lichtgewond, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Naast twee ambulances kwam ook de politie er plaatse om onderzoek te doen. Onderdelen van de auto waren meters van de plek van het incident te vinden. Dit geeft het vermoeden dat de crash niet met een lage snelheid heeft plaatsgevonden.

Bovendien trof de politie een lachgastank op de weg aan. Omdat de tank niet (meer) in de auto lag, kan de politie de tank niet zomaar aan de bestuurder of zijn passagier linken. Het inhaleren van een lachgas ballon is niet illegaal, maar wel als er daarna gereden gaat worden. In de wet is nog niets expliciet opgenomen over het rijden ‘na een ballonetje’, maar rijden onder invloed van middelen die (nog) niet nader zijn omschreven en waarvan bekend is dat het gebruik de rijvaardigheid kan verminderen maakt het alsnog strafbaar.

Het duo in de AMG kan wat dat betreft van geluk spreken. Er hadden consequenties plaatsgevonden als wel bewezen kon worden dat er lachgas in het spel zou zijn. Niet alleen voor hen persoonlijk, maar ook verzekeringstechnisch. Diverse verzekeraars in Nederland weigeren een schadevergoeding te betalen wanneer blijkt dat de bestuurder onder invloed is geweest.

Fotocredit: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen