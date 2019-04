Zo staat het er voor met de nieuwe Defender

Inclusief een setje sfeervolle plaatjes.

Land Rover is druk bezig de laatste hand te leggen aan de nieuwe Defender. In DIT recente artikel blikten we alvast vooruit op het kersverse model, hier gaan we nog een stapje verder met een reeks spyshots van Land Rover inclusief de laatste officiële info.

De nieuwe Defender is bijna klaar voor zijn onthulling en is momenteel druk bezig met de laatste fase van het testprogramma. Deze laatste fase heeft Kenia als locatie. In het 14.000 hectare grote natuurreservaat Borana Conservancy om precies te zijn. Hier onderneemt een prototype van de nieuwe Defender een aantal proeven. De auto moet onder meer in staat zijn om een zware lading te slepen, door rivieren te rijden en om goederen te vervoeren op ruig terrein.

Het totale programma van Land Rover omvatte meer dan 45.000 tests voor de nieuwe Defender. De fabrikant nam prototypes mee naar alle uithoeken van de wereld om de auto te testen op allerlei fronten. De fotoreeks brengen de tests goed in beeld. Sterker nog, je krijgt spontaan zin in een roadtrip als je de plaatjes ziet. Inmiddels zitten er 1,2 miljoen testkilometers op. Land Rover heeft nog geen officiële datum bekendgemaakt van de onthulling. Het merk spreekt over een geheimzinnige ‘later dit jaar’. Hieronder een infographic met info met betrekking tot het testprogramma. Het plaatje in een hogere resolutie bekijken doe je hier.