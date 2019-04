Deze Volkswagen Amarok is er écht klaar voor

Modder, sneeuw of ruige omstandigheden: niets is te gek voor deze Amarok.

De Volkswagen Amarok is zo’n beetje het meest praktische model uit het huidige gamma van de Duitsers. Voor een grote groep doe-het-zelvers en aannemers zal het model voldoende offroad capaciteiten bevatten om werktaken uit te voeren, maar er is natuurlijk altijd een groep die net even een stapje verder wil gaan.

Die categorie werkenden hoeven de Amarok niet links te laten liggen. De Duitse tuner Delta 4×4 heeft de Volkswagen zo aangepakt dat de auto nog een tikkie praktischer is geworden. Ten eerste is de Amarok 250 mm verhoogd. Het maakt instappen er niet makkelijk op, maar op moeilijk begaanbare wegen kan die verhoging het verschil maken. Daarnaast bijt de Amarok zich vast in de onverharde ondergrond met de 33×12.5R 20 Yokohama banden.

Delta 4×4 levert de tuning op maat. Zo kun je zelf de onderdelen aanvinken die jij denkt nodig te hebben. De verhoging kost bijvoorbeeld 2.000 euro, een aangepaste ophanging met Bilstein schokdempers kost 1.800 euro en die 33-inch offroad banden kosten maar liefst 4.500 euro.

Het totale prijskaartje kan behoorlijk oplopen, maar uiteindelijk staat er een Amarok die niet bang is om een klus uit de weg te gaan.