'Zoveel vermogen gaat de 2021 C63 AMG met vierpitter leveren' - Autoblog.nl

Een eerste blik op de nieuwe 2021 Mercedes-AMG C63, met een glazen bol in de hand. Wat kunnen we verwachten?

Dat zal toch straks even wennen worden. Een C63 AMG starten en vervolgens niets indrukwekkends uit de uitlaat horen komen. Wat wel indrukwekkend moet gaan zijn is het vermogen met bijbehorende prestaties.

Mercedes 2021 C63 met EQ Power

Bij Car Magazine hebben ze op basis van bronnen naar buiten gebracht wat we van de nieuwe C63 AMG kunnen verwachten. Als eerste de naam, dat mogelijk op C63 AMG 4Matic+ EQ Power Sport gaat uitkomen. EQ Power geeft al weg dat de heetste C-klasse hybride power onder de kap krijgt. In de basis neemt men de 2.0-liter viercilinder turbomotor uit de A45, in combinatie met een batterij en elektromotor voor wat extra vermogen.

Het systeemvermogen zou moeten uitkomen op 550 pk en 800 Nm koppel. Het toegenomen vermogen is overigens broodnodig, want door de hybride constructie is de auto ook zwaarder. De 2021 C63 gaat zo’n 2.000 kg wegen, aldus de informatie. Neem alle info overigens met een klein korreltje zout, want het is en blijven geruchten. Feit is dat de nieuwe C63 een heel andere auto gaat worden dan het model zoals we die nu kennen. In combinatie met vierwielaandrijving zou het beest in 3,5 seconden naar 100 km/u moeten kunnen accelereren.

De AMG-koper moet het giftige karakter uit Affalterbach in andere zaken zoeken. Net als de dikste A-klasse (de A45 S), komt er een driftmodus naar de C63. Banden roken moet dus nog steeds kunnen.

De onthulling van de nieuwe Mercedes C-klasse zit nog vers achter de oren. Verwacht een presentatie van de 2021 C63 pas tegen het einde van het jaar.