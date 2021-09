Deze Mercedes-AMG G63 heeft een ruig verleden

Iemand nog een jong gebruikte G63?

Op het eerste gezicht lijkt er weinig bijzonders aan de hand te zijn met de Mercedes die je links op de foto ziet, afgezien van het kleurtje. Het is een auto van nog maar een jaar oud, met nog geen 12.000 kilometer op de teller, die wordt aangeboden bij een bekende Mercedes-dealer. Geen vuiltje aan de lucht. Toch heeft deze G-klasse heel wat te verduren gehad. Sterker nog: de auto was vorig jaar bijna total loss.

Een beige G63 komt je hoogstwaarschijnlijk niet bekend voor, maar toch is dit een oude bekende. Wellicht herinneren jullie je nog dat er vorig jaar een G-klasse drie keer over de kop ging op het strand bij Den Haag? Dat is dus één en dezelfde auto.

De G-klasse was op dat moment een demoauto van Mercedes Nederland, die de auto had uitgeleend voor de opnames van een promovideo met kitesurfers. Daarbij werd er flink door het zand geragd met de auto. Dat moet kunnen met een G-klasse, maar de bestuurder was toch iets te wild. Hij kreeg het voor elkaar om meerdere keren over de kop te gaan (zoals werd vastgelegd op de webcam). De inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar dat kon niet van de auto gezegd worden.

We zijn inmiddels bijna een jaar verder, maar nu komt de auto opeens weer boven water. De G-klasse wordt namelijk te koop aangeboden bij ASV Eindhoven. Van de schade is geen spoor meer te bekennen. Ook niet in de beschrijving overigens.

Er moet heel wat opknapwerk aan te pas gekomen zijn, want de auto zat aan alle kanten in elkaar. De auto zou zelfs een compleet nieuwe koets hebben gekregen. De G-klasse heeft in ieder geval ook meteen een nieuwe kleur gekregen. Waar de Geländewagen eerst donkerblauw was, is deze nu uitgevoerd in ‘Kalahari Gold Magno’. Het kenteken verraadt echter dat het wel degelijk om dezelfde auto gaat.

Je moet er niet op rekenen dat deze G-klasse nu voor een schappelijke prijs wordt aangeboden: ASV vraagt er 269.995 klinkende euro’s voor. Ter vergelijking: de vanafprijs van een gloednieuwe G63 (die dus niet drie keer over de kop is gegaan) is €262.878.