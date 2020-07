Corolla GR Sport Sedan is de dikste nieuwe Corolla?

De Corolla GR Sport Sedan smoelt in elk geval meer dan uitstekend.

Nog niet zo heel erg lang geleden was de Toyota Corolla Sedan de meest slaapverwekkende auto ter wereld. Sowieso zijn Japanse C-segment sedans bijzonder saai, maar Toyota wist de kroon te spannen als het gaat om onverwoestbare doch duffe sedan.

Digitale deurmat

Onlangs ploften de foto’s van de Toyota Corolla Sedan GR Sport op de digitale deurmat en we wilden ze je niet onthouden. Want warempel: is de Toyota Corolla Sedan een dikke auto geworden?

Valdispert

De Toyota corolla Sedan is traditioneel de meest kleurloze Corolla. Jarenlang was het de meest zouteloze auto die je je maar kon bedenken. Op zich ook niet vreemd, Toyota wilde een functionele en betrouwbare auto voor een concurrerende prijs aanbieden. Ook is het de ideale auto om niemand tegen het hoofd te stoten. Qua slaapverwekkendheid hield de Corolla sedan echter het midden tussen Advil PM of Valdispert Nacht (Extra Sterk, uiteraard).

Gazoo Racing

Sinds de komst van Akio Toyoda zijn er wat dingen veranderd. Naar zijn mening mocht er bij een functionele, betrouwbare en nuchtere Toyota ook aandacht aan het design zijn besteed. Daarnaast is hij er mede verantwoordelijk voor dat het Gazoo Racing-label verder kon uitgroeien. Dat heeft al een paar mooie dingen opgeleverd, zoals succes op Le Mans, extreem dikke Yarissen en smakelijk aangeklede Toyota’s.

Corolla GR Sport Sedan

In dit geval is er gekozen voor een Toyota Corolla van de huidige generatie en de subtiel dikke GR Sport uitvoering. De Corolla Hatchback en stationwagon (die ze Touring Sports noemen) was al verkrijgbaar als GR Sport, de sedan is daarbij gekomen. Er is gekozen voor soortgelijke aanpassingen. Al het chroom is vervangen voor hooglans zwarte details, zoals de strip op de dueren, raamstijlen en strip tussen de achterlichten.

Dynamic Grey

Waar bij de hatchback de gehele bovenkant zwart is (inclsuief de raamstijlen) en bij de Touring Sports gedeeltelijk, zijn de stijlen hier nog in carroseriekleur, in dit geval wit. Wel is het dak zwart. Een beetje zoals bij enkele feest-modellen van de vorige generatie Ford Fiesta dat ook hadden. Over kleuren gesproken, speciaal voor de GR Sport kun je kiezen uit Dynamic Grey, naast het getoonde wit en zes andere kleuren.

18 inch

Verder krijg je een raszuiver spoilerlipje op de achterzijde. Standaard is de Toyota Corolla GR Sport voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen. Optioneel is 18 inch mogelijk. Drie keer raden voor welke maat er gekozen is bij het maken van de persfoto’s. Ook de LED-koplampen die je ziet zijn optioneel.

Interieur

Ook in het interieur is de Toyota Corolla GR Sport Sedan een stuk spannender dan het reguliere model. De hemelbekleding is zwart, het sportstuurwiel is bekleed met geperforeerd leer en voorzien van aluminium details en natuurlijk een logo. Ook heb je dikke sportzetels tot je beschikking. Deze zijn bekleed met zwarte stof en kunstleder, plus rode en witte details en stiksels.

Even wachten

Dan zijn er twee nadelen. De eerste is de beschikbaarheid. Als je een Corolla Sedan GR Sport wil hebben, zul je moeten wachten. De productie staat gepland voor November 2020. Ook jammer is dat de vlot uitziende Corolla sedan niet daadwerkelijk vlotter is. Het zou leuk als er een performance versie bij gaat komen met net even wat meer paarden onder de kap.

