Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC: rijtest en video

Mercedes heeft een nieuwe speler in het compacte SUV-segment en die komt er gelijk als gepeperde GLB 35 AMG. Tijd voor een kennismaking in een drijfnat Zuid Spanje.

Het is een opmerkelijke auto dit. En ik zal meteen uitleggen waarom: Mercedes heeft nogal wat auto’s in haar gamma. Alleen op het MFA platform heeft Mercedes al 8 compacte auto’s: de A Klasse, A Klasse Limousine, verlengde A Klasse Limousine, B Klasse, GLA, GLA Coupé, CLA en CLA Shooting Break, en dus nu ook de GLB. Het heeft ook acht SUV’s nu, met naast de GLB een GLA, GLA Coupé, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, G-Klasse en GLS. Aanbod genoeg voor iedereen die iets wil met een ster op de neus, zou je denken. Maar Mercedes heeft de GLB nu dus ook. En die is nagenoeg even groot gemaakt als de GLC. Het is millimeterwerk maar het verschil is echt verwaarloosbaar als we naar de buitenmaten kijken: 56 millimeter smaller, 20 millimeter hoger en 15 millimeter korter dan de GLC. Met het blote oog bijna niet waarneembaar dus.



Toch zijn er wel degelijk verschillen. De GLB is namelijk iets praktischer en ook iets meer als een SUV of terreinwagen vormgegeven. Wat simpeler qua styling en wat meer een busje om te zien. Niks mis mee overigens, ik vind het wel een grappige verschijning. Weer eens iets anders dan al die op zetpillen geïnspireerde vormen van moderne crossover coupés die ieder merk tegenwoordig de markt op op pompt.



En het dient ook een bepaald nut: de GLK heeft namelijk veel bruikbare ruimte in het interieur. De achterbak meet 500 liters. En dat is inclusief de optionele zesde en zevende stoel in neergeklapte toestand. Als je de GLB zonder die derde zitrij bestelt is het zelfs 570 liter, wat echt riant te noemen is. Maar ook de inzittenden komen er niet slecht vanaf, met de (volgens Mercedes) grootste hoeveelheid hoofdruimte voor de voorste zitrij en met een prima achterbank die ook nog eens 14 centimeter te verschuiven is en waarvan de leuning kantelbaar is voor, naar wens, meer comfort of meer bagageruimte.

Ga je voor de optionele derde zitrij dan krijg je twee neerklapbare stoelen die elk een eigen bekerhouder, opbergvakje en USB-aansluiting hebben. Bovendien zijn er ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes etc. Kortom: ideaal voor grote gezinnen of hockeyvaders die ook uitwedstrijden moeten rijden.



De cabine is verder vertrouwd modern Mercedes, met een enorm dubbel scherm voor onze neus waarvan de rechterhelft touchbediening heeft. In de middenconsole vinden we een touchpad voor mensen die dat prettiger vinden, alsmede wat bedieningselementen om de rijmodi aan te passen en de automaat op M te zetten zodat je zelf met de flippers kunt schakelen. Op het stuur zitten ook twee kleine bedieningspanelen, de rechter is voor het infotainment, de linker is voor het bedienen van de zaken voor onze neus.

Verder hebben we uiteraard de bediening van de automaat aan de stuurkolom, waardoor alle extra functies die je daar normaal zou vinden nu op andere plekken ondergebracht zijn, de meeste op de linkerstick die je ook voor je knipperlicht gebruikt. De grote aluminium-look sierdelen zijn voorbehouden aan de GLB’s die minstens in Progression uitvoering zijn uitgerust.



Onder de kap vinden we de viercilinder 2.0 met 306 pk en 400 Nm koppel. Dat blok kennen we inmiddels goed en we weten dat het lekker door z’n toeren loopt. Hoe lekker? De sprint naar 100 is mogelijk in 5,2 seconden en de topsnelheid is op 250 kilometer per uur begrensd. Serieus goede waarden voor een compacte SUV als de Mercedes GLB.



En dus is er best een beetje reden om enthousiast te worden over deze auto, 306 pk is immers lang niet gek, daar verveel je je doorgaans niet snel mee. Tijd om de GLB aan de tand te voelen dus, tijd om de kletsnatte bergwegen in de omgeving van Marbella en Malaga onveilig te gaan maken. We hebben eerst wat overbruggingskilometers dus we beginnen in de Comfort-modus, waarin we rustig voorttokkelen in relatief comfort. Dat doet de GLB echt prima, ondanks de optionele 21 inch velgen met fietsbandjes. Standaard krijgt de Mercedes GLB 35 AMG in ieder geval al 19 inch wielen mee.



Na een stukje voorttokkelen komen we op het punt dat we de snelweg gaan verlaten en verrruilen voor één van de prachtige wegen die dit deel van Spanje rijk is. De rijmodus wordt veranderd naar Sport + middels de fraaie schakelaar op het stuur die van een LED-schermpje voorzien is. Ook de demping schakelen we naar de sportieve stand. Tijd om een beetje te spelen met dit ding.

De motor maakt een lekkere bak herrie nu en de GLB beweegt rap richting de eerste bocht. In standaard modus gooit de GLB 80% van het beschikbare vermogen naar de voorwielen, maar in Sport-modus wordt dit tot 50%. Dat helpt je rap een bocht uit te komen, zeker in deze kletsnatte omstandigheden. De besturing voelt niet superdirect maar scherp genoeg voor het type auto en de demping houdt de auto lekker met de 255 millimeter brede sloffen aan de grond.



Het motorblok is gretig, maar de turbotechniek zorgt er wel voor dat de 2.0 erg rap door z’n toerenbereik heen ramt. De Mercedes GLB 35 AMG lijkt nog heel veel over te hebben als de toerenbegrenzer erin klapt. En omdat je acht versnellingen hebt om uit te kiezen, komt het regelmatig voor dat je die begrenzer tegenkomt als je ervoor kiest om zelf je versnellingen te kiezen met de flippers aan het stuur. Het is één van de weinig minpuntjes van de nieuwe GLB 35 AMG.

Het supergladde en vieze asfalt is nu het nat is nog verraderlijker dan het normaal al is. Af en toe neigt de neus een beetje naar rechtdoor glijden als we iets te hard een bocht in duiken. Bocht uit is het geen enkel probleem, zelfs in deze barre omstandigheden weet de Mercedes GLB 35 AMG 4MATIC de pk’s en Nm’s naar het asfalt te geleiden, zonder dat we last krijgen van doorspinnende wielen of iets dergelijks. Dat mogen we gerust een knappe prestatie noemen.



Het maakt dat ik best plezier heb in deze Mercedes GLB 35 AMG, iets wat ik niet direct verwacht had op voorhand. De quirky looks (het is een beetje een micro-GLS als je het mij vraagt) zorgen ervoor dat ik deze misschien wel het leukst vind van alle compacte SUV’s en ook qua rijden is het één van de leukere auto’s in z’n segment. Persoonlijk zou ik het nog altijd niet verkiezen boven een A Klasse 35 AMG, maar als je meer dan drie kinderen kwijt moet is het handig om die derde zitrij te kunnen hebben. Bovendien is het wellicht de goedkoopste manier per persoon om in 5,2 seconden naar de 100 te accelereren, aangezien je de aanschafprijs door zeven mag delen bij bestelling van de optionele derde zitrij. Hoewel de prijs nog niet officieel bekend gemaakt is, is het natuurlijk zo dat maximaal zeven personen tegelijk van die acceleratie kunnen genieten namelijk. Per persoon is dit waarschijnlijk de goedkoopste snel accelererende auto die je kunt bestellen.

Eind dit jaar worden de prijzen officieel bekend gemaakt.