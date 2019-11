Bentley komt met extreem prijzige ‘cabrio’

Zo exclusief dat je nat wordt in de regen.

Moederbedrijf Volkswagen heeft Bentley precies waar je het wil hebben. Het is niet zo exclusief als Rolls-Royce, Bugatti en Ferrari, maar qua prijs zitten ze er niet ver onder. Dat de Continental GT ‘de Golf van Monte Carlo’ was en die titel is overgenomen door de Bentayga is voor VW uitstekend ‘nieuws’.

Niet dat het altijd even florissant ging met Bentley, met name de laatste tijd. Dat had overigens meer te maken met investeringskosten dan verkoopcijfers. De Bentayga en nieuwe Continental GT doen het uitstekend. Dermate goed zelfs, dat het oude Britse merk weer opgelucht kan ademhalen. Tijd om verder te kijken, dus. Omdat Bentley niet altijd even exclusief is, broeden de Britten op een ultra-exclusieve en peperdure GT, aldus het Britse AutoCar.

In een interview met Bentley designbaas Stefan Sielaff laat de tekenmeester weten dat men werkt men aan een Ultimate Open-Cockpit Sports Tourer. De auto is een project van de specialistische divisie Mulliner. De auto moet duurder, zeldzamer en indrukwekkender worden dan hetgeen Bentley op dit moment in de showrooms heeft staan.

De auto moet de bestuurder iets meer betrekken bij het rijden. Niet dat het een Lotus Elise-rivaal wordt als het om sensaties gaat, overigens. Het wordt een zogenaamde ‘barchetta’, een ultieme flaneermachine zonder dak. Qua motor is alleen bekend dat er gebruik gemaakt gaat worden van de bekende 6.0 TSI W12. Ook zal de auto geen enkele vorm van elektrische aandrijving krijgen, ook geen kleine elektromotoren voor het dak, want dat zit er niet op. Er zullen niet meer dan 12 exemplaren van worden gemaakt.

Qua design zal de Bentley Ultimate Open Sports Tourer trekjes krijgen van de EXP 100 GT Concept (afbeelding boven). Met die auto vierde Bentley zijn 100-jarige bestaan. Ook vierde Bentley het afgelopen jubileumsjaar met bijzondere uitvoeringen van ‘normale modellen’ die zeer snel uitverkocht waren. Mede dankzij dat succes ziet Bentley het wel zitten om meer exclusieve auto’s (met hoge marges) te bouwen. Sowieso zijn de producten van Mulliner erg populair, meer dan driekwart van alle Bentley’s is voorzien van Mulliner Style Specification of Mulliner Driving Specification opties. Daarom deze Autoblog toptip voor de woensdagochtend: als je dus echt een exclusieve Bentley wil, die niemand heeft: koop gewoon een standaard Bentley. Als het model goedgekeurd wordt, kunnen we ‘m verwachten in 2021.

Van boven naar onder:

Bentley Arnage Drophead Coupe ’05 (header)

Bentley Java Concept ’94

Bentley Grand Convertible Concept ’14

Bentley EXP 100 GT Concept ’19

Bentley Continental GT Convertible “Number 1 Edition” by Mulliner ’19