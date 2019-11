Deze oldtimer stationwagen heeft meer pk dan een 911

Zo kwam de auto niet de fabriek uit.

Stel, je komt in je hagelnieuwe Porsche naast een Amerikaanse stationwagen uit de jaren zestig te staan. De oldtimer-bestuurder kijkt je glimlachend aan en seint naar de stoplichten, alsof hij een sprintje wil trekken. Grinnikend geef je toe, tot je bij het groene licht opeens de stationwagen van je weg ziet trekken. Het zou zomaar eens deze Plymouth Beleverde kunnen zijn.

Dit is namelijk geen standaard Beleverde. De 7.2 liter-Chrysler RB 440-V8 is gerestaureerd en opgevoerd en produceert nu meer dan 520 pk. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van een ‘op maat gemaakte edelmetalen uitlaat’. Ook het sperdifferentieel is aangepast. De verkoper claimt zelfs dat de waarde van de motor 25.000 euro is. Die claim is op z’n zachtst gezegd opvallend, aangezien hij de gehele auto wil verkopen voor 24.950 euro.

Maar zeggen we nou serieus dat je met deze Beleverde uit 1963 sneller bij honderd bent dan een Porsche? Nou… Een probleem is de versnellingsbak, het betreft namelijk een semi-automaat met maar drie versnellingen. Dat betekent dat je het motorgeweld maar nauwelijks efficiënt naar de achterwielen kan sturen. Daarnaast hebben moderne sportauto’s elektrische hulpmiddelen als launch control, terwijl deze Plymouth niet eens elektrische ramen heeft.

Onder de streep blijft deze Plymouth wel een geniale sleeper. De looks van een oldtimer stationwagen, de kracht van een Ford Mustang. Geïnteresseerd? De advertentie vind je hierrr.