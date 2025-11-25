Mercedes-AMG GLC 63 bij Domeinen is bijna af

Je kan bij Domeinen een Mercedes-AMG GLC 63 kopen die echt bijna af is.

Iets waar je wellicht niet bij stilstaat: bij een inval van de politie interesseert het die laatste echt niet in welke staat alles is. Het wordt gewoon afgepakt. Of dat echt is wat er is gebeurd bij de Domeinen-auto van de dag is niet helemaal duidelijk, maar dat er nog werk aan moet gebeuren is zeker.

Mercedes-AMG GLC 63

Om mee te beginnen: de Mercedes-AMG GLC 63 Coupé bij Domeinen lijkt wel compleet te zijn. Als in: alle onderdelen zitten erop. Dus dat kost allemaal geen moeite meer. Wat wel moeite kost: alles in dezelfde kleur krijgen. De carrosserie van de GLC 63 was een lopend project. We kunnen natuurlijk nooit direct de conclusie trekken dat de staat van de GLC verbonden is met de reden dat ‘ie bij Domeinen staat, maar goed.

Aan de linkerkant lijkt alles prima, maar er lijkt voor en rechts een flinke restauratie plaatsgevonden te hebben. De voorbumper is een hele andere kleur en de motorkap, voorscherm en deuren zijn allemaal voorbewerkt om nog gespoten te worden. Dit in combinatie met een Duits infotainmentsysteem laat het lijken alsof hier een flinke schade is hersteld, om vervolgens de auto weer fris en fruitig aan te bieden. Wederom, of dit louche is gebeurd mogen we niet zeggen, maar een auto komt niet voor niks bij Domeinen terecht.

De auto start, maar je hebt er een accubooster voor nodig. Dus mechanisch is deze Mercedes-AMG GLC 63 bij Domeinen niet helemaal 100. Ook zijn er ‘gebruikssporen rondom’, naast natuurlijk dat de auto gespoten moet worden. Volgens Domeinen is het voorwerk daarvoor al helemaal gedaan, dus wellicht kan je een koopje scoren.

Het betreft namelijk een GLC 63 S Coupé van na de facelift met net geen 60.000 kilometer op de teller. Het kavel staat nog acht dagen open en de teller staat op 15.000 euro, wat waarschijnlijk nog wel verdubbelt. Een intacte GLC op Marktplaats moet nog ergens tussen de 60 en 80 duizend euro opleveren, goedkoper dan dat moest vast lukken. Je kan de Mercedes-AMG GLC 63 bekijken bij Domeinen op OnlineVeilingmeester.