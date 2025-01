Vier totaal verschillende Mercedes-AMG’s zoeken een nieuw baasje bij Domeinen.

Af en toe komen er leuke dingen aan bod bij Domeinen Roerende Zaken. En soms is het gewoon meerdere keren raak. Als het dan ook nog eens om hetzelfde merk gaat. Dat is helemaal lachen. Hebben we vandaag even beet..

Autoblog-lezer Roelard heeft een mooie tip gedeeld met ons. AMG uitverkoop bij Domeinen! Niet één, niet twee, niet drie, maar vier producten uit Affalterbach zijn uit de handen van een boefje gegrepen en mogen op zoek naar een nieuwe eigenaar.

AMG combo bij domeinen

De volgende vier auto’s hebben we in de aanbieding:

Mercedes-Benz G63 AMG

Mercedes-AMG GLB 35

Mercedes-AMG C63 S

Mercedes-Benz AMG A45

Het is grappig genoeg vier keer heel wat anders. Je hebt de offroad beuker in vorm van de G63. De hockeymobiel in vorm van de Mercedes-AMG GLB 35. In het weekend flaneren over de boulevard doe je per Mercedes-AMG C63 S en natuurlijk mag de My First AMG in vorm van de Mercedes-Benz AMG A45 niet ontbreken.

Welke zou jij kiezen? Mijn voorkeur gaat uit naar de G-klasse. Het is er nog wel eentje van de voorlaatste generatie. Dus een gedateerd interieur en zeker niet de rij-eigenschappen van de huidige gen. Maar die rode kleur maakt dat helemaal goed.

Ik zou de C63 S coupé ook niet laten staan. Dat mat zwarte is een beetje mhaw, maar de compacte vorm in combinatie met een 510 pk sterke 4.0 liter biturbo V8 onder de kap. Daar kun je gewoon niet over klagen.

Laat maar weten in de comments met welke AMG van Domeinen jij naar huis gaat. De G-klasse en GLB hebben al een Nederlands kenteken. In geval van de C63 en de A45 moet er nog een kenteken op en dat betekent ook rest BPM aftikken. Toch handig om te weten als je gaat bieden op deze dikbolides.