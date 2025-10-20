Domeinen raakt deze G63 AMG maar niet kwijt

Terwijl het toch echt een G63 is, en geen G350d.

Bij Domeinen gaat niet alles zomaar naar de hoogste bieder. Als er te weinig wordt geboden wordt een auto gewoon niet gegund. Zo kan het dat een auto meerdere keren opduikt bij Domeinen. Deze G63 verscheen in januari voor het eerst bij Domeinen, maar ze zijn ‘m nog steeds niet kwijt.

Terwijl er eigenlijk weinig mis lijkt te zijn met deze auto. Het gaat om een G63 uit 2017, dus een heel laat exemplaar van de vorige generatie. Het interieur ziet er ook nog prima uit, dus de kilometerstand van 55.050 kilometer zou zomaar kunnen kloppen.

Het is ook nog eens een fraaie uitvoering. De donkerrode kleur staat de G63 verdraaid goed. Het interieur is niet het sterkste punt van de vorige generatie G-Klasse, maar met two-tone leer, fraaie stiksels en carbon afwerking heb je toch een luxe gevoel.

Aan de achterkant ontbreekt helaas de reservewielhouder, maar niet getreurd: die ligt gewoon in de kofferbak. Wat verder opvalt aan de achterkant is de ‘G350d’-badge. De eigenaar was dus heel bescheiden. Gezien de trekhaak werd deze G-Klasse ook gewoon gebruikt als werkpaard.

Toch is dit wel degelijk een G63 AMG. In de – ietwat stoffige – motorruimte ligt de welbekende 5,5 liter V8 met twee turbo’s. Deze is goed voor 571 pk en 760 Nm aan koppel. Daarmee krijg je een aanhangwagen wel van z’n plek.

Omdat Domeinen al een tijdje met deze auto zit, kun je misschien wel een goede deal scoren. Een bod uitbrengen kan via Onlineveilingmeester.nl. Dit is gewoon een open veiling, dus je kunt tegenwoordig ook zien wat er geboden wordt.