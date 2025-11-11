Waar blijft de CLE 63 AMG met dikke V8…?

De Mercedes-AMG CLE 63 laat heel lang op zich wachten.

Het is al meer dan twee jaar geleden dat Mercedes de CLE lanceerde, maar we wachten nog steeds op de dikke topversie. Er is al wel een CLE 53 AMG, maar we wachten met smart op de CLE 63 AMG.

Die auto is wel degelijk in aantocht, zo bewijzen de spyshots die @spotcrewda deelde op Autoblog Spots. Aan de vierkante uitlaten kun je zien dat dit geen CLE 53 is. Ook de verticale lamellen in de luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper kennen we nog niet.

De C63 heeft natuurlijk de beruchte viercilinder. Gaat de CLE 63 die dan ook krijgen? Nee, voor de CLE hanteert Mercedes gelukkig een andere strategie. De CLE 63 krijgt gewoon een V8. Het zou ook heel raar zijn als de topversie een viercilinder zou krijgen, want de CLE 53 heeft een zes-in-lijn.

De CLE 63 wordt ook geen PHEV, maar haalt zijn vermogen gewoon uit de V8. Het wordt hooguit een mild hybrid, om de CO 2 -uitstoot nog iets te drukken. Met de V8 is wel wat bijzonders aan de hand: deze krijgt een cross-plane krukas in plaats van de gebruikelijke flatplane krukas. Dat zal helaas een minder fraai geluid opleveren, maar vooruit. We mogen blij zijn dat we nog een V8 krijgen.

Deze nieuwe motor verklaart mogelijk waarom de CLE zo lang op zich laat wachten. Het is inmiddels al eind 2025, dus nu wordt het zo langzamerhand wel tijd voor de onthulling. We hebben echter nog steeds geen datum doorgekregen van Mercedes, dus we moeten nog even geduldig afwachten.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots