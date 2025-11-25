Dit kost de nieuwe CLA Shooting Brake

De goedkoopste stationwagen van Mercedes is geen koopje.

Mercedes was altijd de koning van de niches. Dat is de laatste tijd flink minder geworden, maar één niche houden ze in ieder geval nog in leven: dat van de compacte shooting brake. Wat nog steeds een heel raar concept is, want je probeert een compacte stationwagen een aflopende daklijn te geven.

Enfin, de CLA Shooting Brake – want daar hebben we het over – is terug. Dat konden we in juli al melden, maar nu is de auto ook daadwerkelijk te bestellen. Je hebt een CLA Shooting Brake vanaf €54.986.

De gewone CLA is er al vanaf €47.580, dus dat lijkt een forse meerprijs. Maar dat komt omdat de Shooting Brake (nog) niet leverbaar is als CLA 180 en 200. Het begint bij de 250+, en die is maar €1.452 duurder dan de sedan.

In ruil voor extra bagageruimte moet je wel wat range inleveren. Als Shooting Brake heeft de CLA 250+ een actieradius van 767 kilometer in plaats van 792 kilometer. Bij de CLA 350 4Matic bedraagt de range 721 kilometer in plaats van 747 kilometer. Maar dat zijn alsnog hele nette cijfers. En de bagageruimte zullen we dan ook nog even benoemen: 455 liter achterin plus 101 liter in de frunk.

De CLA Shooting Brake is vooralsnog alleen leverbaar als EV, maar in dat segment is het wel een uniek aanbod. Dit is een auto zonder directe concurrentie. De Audi A6 e-tron en de BMW i5 Touring zijn natuurlijk een slag groter,

Overigens is de CLA niet eens zoveel goedkoper dan de A6 e-tron Avant, terwijl die auto twee segmenten hoger zit. De A6 begint bij €61.490. Dan heb je veel meer ruimte, maar wel een kleinere range van 598 kilometer. Maar goed, nu zijn we appels met peren aan het vergelijken.

De CLA Shooting Brake is per direct te configureren en bestellen op de website van Mercedes.