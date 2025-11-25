Dit kost de nieuwe CLA Shooting Brake

De goedkoopste stationwagen van Mercedes is geen koopje.
Mercedes was altijd de koning van de niches. Dat is de laatste tijd flink minder geworden, maar één niche houden ze in ieder geval nog in leven: dat van de compacte shooting brake. Wat nog steeds een heel raar concept is, want je probeert een compacte stationwagen een aflopende daklijn te geven.
Enfin, de CLA Shooting Brake – want daar hebben we het over – is terug. Dat konden we in juli al melden, maar nu is de auto ook daadwerkelijk te bestellen. Je hebt een CLA Shooting Brake vanaf €54.986.
De gewone CLA is er al vanaf €47.580, dus dat lijkt een forse meerprijs. Maar dat komt omdat de Shooting Brake (nog) niet leverbaar is als CLA 180 en 200. Het begint bij de 250+, en die is maar €1.452 duurder dan de sedan.
In ruil voor extra bagageruimte moet je wel wat range inleveren. Als Shooting Brake heeft de CLA 250+ een actieradius van 767 kilometer in plaats van 792 kilometer. Bij de CLA 350 4Matic bedraagt de range 721 kilometer in plaats van 747 kilometer. Maar dat zijn alsnog hele nette cijfers. En de bagageruimte zullen we dan ook nog even benoemen: 455 liter achterin plus 101 liter in de frunk.
De CLA Shooting Brake is vooralsnog alleen leverbaar als EV, maar in dat segment is het wel een uniek aanbod. Dit is een auto zonder directe concurrentie. De Audi A6 e-tron en de BMW i5 Touring zijn natuurlijk een slag groter,
Overigens is de CLA niet eens zoveel goedkoper dan de A6 e-tron Avant, terwijl die auto twee segmenten hoger zit. De A6 begint bij €61.490. Dan heb je veel meer ruimte, maar wel een kleinere range van 598 kilometer. Maar goed, nu zijn we appels met peren aan het vergelijken.
De CLA Shooting Brake is per direct te configureren en bestellen op de website van Mercedes.
Reacties
Johanneke zegt
Nette wagen, geweldig zuinig. Af en toe snap ik veel mensen hier niet. Op die berichten van de sedan CLA was de toon zo negatief. Waarom. Eerst janken dat de EU autoindustrie achter gaat lopen, vervolgens janken als Mercedes een technisch hoogwaardige auto maakt. Ding is pretty much de zuinigste auto die je kan kopen, en ga er maar van uit dat het lekker rijdt ook. Ik vind dit gewoon topmodellen, heel netjes gedaan Mercedes.
lpgbarrel zegt
Dit is wel een dikke kanshebber als nieuwe leasesl*t voor volgend jaar! Hier kan je prima naar de Costa zoeven
mashell zegt
Het effect dat zwarte wielen klein lijken is wel bijzonder sterk bij deze.
mark_mulder zegt
Ik kan maar niet wennen aan die rare “snor” boven de grill. Verpest de hele voorkant wat mij betreft.
Doe mij het vorige model maar qua looks.
pimk68 zegt
Met zwarte wielen ben je sowieso af.
Maar da’s mijn persoonlijke mening en smaak hè, dus no offense please
cdlop01 zegt
Ik ben uiteraard van de oudere Benz generatie, w126, de 190 serie, w124, w140. Nog m.i. de echte Mercedessen, dit is gewoon niet om aan te gluren zo lelijk.
deeeef zegt
zag laatst ergens dat je je sterretje alleen kan laden bij een 800v station.. is dat zo?