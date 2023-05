Je Mercedes SL is nu leuker aan te kleden

Mercedes geeft je meer keus bij het samenstellen van je SL met stijlvolle (en minder stijlvolle) nieuwe kleurtjes.

Mercedes heeft het met de nieuwe SL over een iets andere boeg gegooid. Het is wat minder een ouwelullenbak die puur bedoeld is om te cruisen en wat meer een sportauto. Daarmee gaat de SL ook meer concurreren met de immer populaire Porsche 911.

Een van de leuke dingen aan de 911 is dat je eindeloze mogelijkheden hebt bij het configureren. Met het PTS-programma kun je alle denkbare kleuren kiezen, maar ook standaard zijn er al toffe kleurtje waar je uit kunt kiezen. Bij de Mercedes SL is het allemaal wat minder spannend, alhoewel je ‘m wel zonder meerprijs in het geel kunt bestellen.

Mercedes breidt nu de mogelijkheden iets uit, met nieuwe Manufaktur-opties. Je kunt nu kiezen uit acht Manufaktur-kleuren, waaronder de fraaie kleuren Rubelietrood en Vintageblauw. Er zijn ook vier matte kleuren, want dat is helemaal van deze tijd. De meest bijzondere kleur is Ireland Mid Green Magno (matgroen), een kleur die exclusief is voor de SL.

Ook in het interieur kun je voor diverse bijzondere kleurtjes gaan. Rood, beige, bruin, blauw of zelfs groen: het kan allemaal. Als je voor Manufaktur-bekleding gaat krijg je ook speciaal nappa leder met diamantstiksels. Ook kun je rekenen op Manufaktur-logo’s in het interieur, voor een extra exclusief gevoel.

De meerprijs van een Manufaktur-kleurtje op je SL loopt uiteen van €1.452 tot €7.139. Voor het Manfaktur-interieurpakket ben je €11.789 kwijt. De meeste van de bovengenoemde opties zijn ook meteen te vinden in de Nederlandse configurator, dus we zouden zeggen: doe vooral zelf eens een poging om de Mercedes SL van je dromen samen te stellen.