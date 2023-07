Brabus probeert jaren 90 sausje op Mercedes-AMG SL

Deze Mercedes-AMG SL van Brabus is een knipoog naar oprichter Bodo Buschmann.

Alleen als je een Duitser bent met een dikke snor mag je dit mooi vinden. Voor de rest is dit gewoon een heel foute Brabus Mercedes-AMG SL. Althans, dat is mijn mening hè. Laat het vooral even weten als je hier heel anders over denkt.

Het is niet de eerste keer dat Brabus de Mercedes-AMG SL aanpakt. Eerder deden ze dat door er een compleet blauw interieur in te plakken. Dit keer ligt de focus op performance, goodies voor het exterieur en nieuwe wielen. Met een dikke knipoog naar de oprichter van het merk.

BRABUS 750 Bodo Buschmann

Dit exemplaar is een extra exclusieve BRABUS 750 Bodo Buschmann Edition 1 of 25. Een ode aan de oprichter van het merk die altijd een enorme zwak had voor de SL. De BRABUS SL 7.3 S R129 uit de jaren negentig was één van zijn favoriete auto’s.

Uitgerust met een PowerXtra B40S-750 upgrade, levert de achtpitter nu 750 pk en 900 Nm aan koppel. 0-100 km/u is al in 3,3 seconden een feit. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 315 km/u.

Brabus Mercedes-AMG SL

De tyische Brabus Monoblock wielen hebben hun weg gevonden naar de Mercedes-AMG SL. Voor meten ze 21 inch in formaat, achter 22 inch. Verder is de roadster voorzien van diverse carbon goodies die de aerodynamica moet verbeteren.

Je kunt direct de portemonnee trekken bij Brabus. 25 stuks van deze speciale editie worden door het Duitse autobedrijf verkocht. Het prijskaartje is natuurlijk niet voor de poes, zoals je kunt verwachten. De exportprijs ligt op 336.500 euro. Daar komt in Nederland nog een sloot BPM en BTW overheen. Voor minder dan 4 ton staat deze niet op gele platen. Asjemenou.