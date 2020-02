Mercedes-AMG lanceert de blubberdikke GLE63 Coupé

De GLE 63 AMG Coupé is voor de gefortuneerde persoon die maar niet kan kiezen.

Hij zat er al aan te komen, deze Mercedes-AMG GLE63 4Matic+ Coupé. De auto zit in een specifiek marktsegment dat anno 2020 eigenlijk onverkoopbaar lijkt. Zowel in harde aantallen als maatschappelijk opzicht. Toch is de coupé-SUV-met-extreem-veel-vermogen erg populair. BMW zit inmiddels op de derde (!) generatie van de X6M en dit is alweer de tweede generatie van de Mercedes-AMG GLE63. De populariteit van dit hoogst controversiële segment is dus geen trend.

Dikste van het dikste

Volgens Mercedes is de AMG versie van de GLE Coupé “elegant, geëlektrificeerd, zeer wendbaar en dynamisch”. Het is voornamelijk een blubberdik statement dat het jou niet uitmaakt wat andere mensen over jouw denken. Mede daardoor is er wellicht gekozen voor een exemplaar in het wit met zwarte velgen. Dit is gewoon het dikste van het dikste van Das Haus.

AMG Nightpakket

De GLE Coupé kenden we natuurlijk al, dus we focussen ons ditmaal op de dingen die de AMG uniek maken. Zo is er een Panamericana-grille en zijn de enorme 22″ velgen standaard. Aan de achterkant zie je vier enorme stortkokers. Je kunt het geheel uitbreiden met het AMG-Nightpakket. Dan krijg je de splitter, raamlijsten, buitenspiegels en dorpelverbreders in het zwart, evenals extra getinte ramen. Uiteraard horen daar ook hoogglans zwarte uitlaten bij.

‘Instapper’

Die uiterlijke wijzigingen zijn niet voor de schijn. Dit is een serieuze machine. Of beter gezegd: dit zijn twee serieuze machines. Er zijn namelijk twee uitvoeringen, de Mercedes-AMG GLE63 4Matic+ Coupé en Mercedes-AMG GLE63S 4Matic+ Coupé. De ‘instapper’ heeft een 4.0 biturbo V8 motor met 571 pk en een 48V-motor met 22 pk, die laatste is ter ondersteuning. Het maximum vermogen van de V8 is leverbaar is van 5.750 tot 6.500 toeren. Het maximum koppel bedraagt 750 Nm, dat uitgesmeerd is over een toerenbereik van 2.250 tot 5.000 toeren. De GLE63 accelereert in 4 seconden naar de 100 km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Bestel je het AMG Driver’s Package, dan wordt de snelheid afgeregeld op 280 km/u.

S-Model

De tweede variant is de Mercedes-AMG GLE63S 4Matic+ Coupé. Ook hier zien we dezelfde 3.982cc grote V8. Deze is voor de gelegenheid gekieteld naar 612 pk, eveneens bij 5.750 tot 6.500 toeren. De liefhebbers van pure trekkracht komen bij 2.500 tot 4.500 toeren aan hun gerieven, want dan staan er maar liefst 850 Newtonmeters paraat. Van 0-100 km/u is afgeraffeld in 3,8 seconden, de topsnelheid is 280 km/u. Beide modellen zijn voorzien van vierwielaandrijving en een negentraps Speedshift-automaat.

Enorme remmen

Uiteraard heeft heeft AMG er alles aan gedaan zodat de auto ook overweg kan met het enorme vermogen. Zo zijn er aan de voorkant bij beide modellen enorme remschijven (400 x 38 mm) met zes zuigers aan de voorkant en 370 x 32 mm grote schijven aan de achterkant. Bij de S zijn de klauwen voor de gelegenheid in het rood geverfd. De ‘non-S’ heeft grijze remklauwen. Optioneel kun je beide modellen uitvoeren met keramische remschijven. Dan krijg je bronzen remklauwen. Daarnaast is er een elektronisch sperdifferentieel, AMG Active Ride control en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Knopje voor uitlaat

In het interieur zie je dat je ook niets tekort komt. Tenzij je op zoek bent naar zoveel mogelijk bagageruimte of hoofdruimte voor de achterpassagiers. Er zijn AMG sportstoelen en een AMG performance stuurwiel (mét 12-uurs markering). Het MBUX-infotainment systeem is erop aangepast dat alles in AMG-stijl wordt weergegeven. Ook is er een knopje dat je alleen vindt in de AMG-modellen: eentje om de (optionele) performance uitlaat nog wat luider te maken.