BMW breidt het 3 Serie gamma flink uit

Er komen meer en meer varianten van de BMW 3 Serie beschikbaar

Het is iets wat we vaker zien. Als een merk een nieuw model uitbrengt, zijn er eerst een beperkt motoren en uitvoeringen leverbaar. Vervolgens komen er telkens meer varianten beschikbaar.

Uitdijen

We hebben intussen al gereden met de BMW 330i sedan, 330d Touring, 330e sedan en de M340i xDrive sedan. De kers in de appelmoes was deze overheerlijke ACS3 40i van AC Schnitzer, maar dat is geen officieel BMW-model. Voor wie dit stiekem allemaal veel te veel van het goede is, BMW heeft onlangs de 318i met 156 pk aan het gamma toegevoegd. Het 3 Serie groeit nu nog meer. Nu zijn er twee heel specifieke versies bijgekomen. Eentje zal omarmd en geliefd worden, de andere verketterd en genegeerd.

330e Touring & 330e xDrive

De eerste is de BMW 330e. Jazeker, deze was er al. Maar net als zijn voorganger was de 3 Serie G20 er alleen als sedan. Daar is nu een 330e Touring bijkomen. In technisch opzicht is deze gelijk, alleen is het nu een stationwagon. Ook nieuw is de keuze voor vierwielaandrijving, BMW introduceert meten een 330e xDrive Sedan en 330e xDrive Touring. Alle 330e’s zijn voorzien van een 2.0 viercilinder benzinemotor en een elektromotor, die gezamenlijk 252 pk produceren. Tijdelijk kan dat zelfs even verhoogd worden naar 292 pk. Het 17,6 kWh grote accupakket is goed voor 55 tot 68 pure, elektrische kilometers.

Lage CO2-uitstoot

Deze uitvoeringen kunnen een groot gedeelte van de WLTP afleggen in elektrische modus, waardoor het verbruik (en dus de CO2-uitstoot) zeer laag zijn. Voor de bijtelling maakt dat niets meer uit, maar er zijn genoeg bedrijven die eisen stellen aan maximale CO2-waardes van hun wagenpark. Ook zal er minder BPM op worden geheven, waardoor je relatief gezien meer auto voor je geld hebt.

M340d & BMW 340d Touring

Dit is de uitvoering die je niet dik mag vinden, want het is een diesel. Maar stiekem is dit de meest verantwoorde keuze, zonder gekheid. We komen daar zo even op terug. De komst van de M340d xDrive hing al een tijdje in de lucht. Het is in feite de opvolger van de 335d, alleen nu standaard met een M-Sport uitdossing. Jammer voor de veelrijder die incognito door het leven gaat, maar M-goodies zijn nu eenmaal populair tegenwoordig.

Geen overbodige luxe

De M340d is uitgerust met een drie liter grote zes-in-lijn. Dit blok is voorzien van twee turbo’s en een 48V generator voor extra kracht. Gezamenlijk levert dit pretpakket maar liefst 340 pk. Het maximum koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender: 700 Nm. In een 3 Serie! Zeker gezien dat koppel is aandrijving op alle vier de wielen geen overbodige luxe. De M340d sprint in 4,6 seconden naar de 100 km/u, de Touring doet er 0,2 seconden langer over.

Dus welke moet je kiezen? De 330e xDrive Touring heeft een CO2-uitstoot van 46 gram per kilometer. De M340d TOuring stoot 143 gram per kilometer uit. Is de 330e dan echt drie keer schoner? Alles is afhankelijk van hoe je de auto gebruikt. Als je veel in de randstad rijdt, thuis kan laden en nooit harder dan 120 km/u rijdt, dan is zo’n 330e onverslaanbaar. Echter, als je veel lange stukken op relatief hoge snelheid rijdt is de diesel weer in het voordeel. Ja, ook met CO2-uitstoot. De M340d sDrive sedan is eind februari al te bestellen, de andere modellen volgen later. De modellen zijn te aanschouwen op de Salon van Genève.