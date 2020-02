Deze primeurs staan op de Salon van Genève 2020

Een overzicht van alle nieuwe auto’s die hun debuut maken op de Salon van Genève 2020.

De Salon van Geneve staat weer voor de deur. Het is een enorm belangrijke beurs. Dit jaar wordt deze voor de 90e keer gehouden. In tegenstelling tot de IAA in Duitsland (Franfurt is exit) en de Salon van Parijs is Geneve niet gericht op een thuismarkt, simpelweg omdat deze er niet is.

Geneve is aanzienlijk kleiner de andere beurzen. Niet zo zeer qua nieuwswaarde (daar komen we zo op terug), maar qua oppervlakte. De afstanden zijn minder groot. Met name de IAA is enorm groot. Bij het halen van een Pommes met Ketchup en een Wurst met Zelf verbrand je meer calorieën dan dat je er naar binnen gaat werken.

De Salon van Géneve is overzichtelijk, uitstekend in één dag te doen en niet eens zo heel erg prijzig. Vliegtickets zijn verrassend goedkoop. Hotelovernachtigingen, eten, drinken en andere levensbehoeften zijn schreeuwend duur. In dit artikel behandelen we ALLES wat je moet weten over de Salon van Genève 2020.

Openingstijden:

De Salon van Genéve is voor het publiek geopend van donderdag 5 maart tot zondag 15 maart. Op doordeweeks is de Salon van Genève geopend van 10:00 tot 20:00. In het weekend is dat van 09:00 tot 17:00.

Adres:

Palexpo

Route Francois-Peyrot 30

1218 LE Grand-Saconnex

Genève

Zwitserland

Website

Deze merken zijn níet aanwezig op de Salon van Genève:

Citroen

DS Automobiles

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Opel

Peugeot

Onthulling COTY 2020

Belangrijk begin van de Salon van Genève is de onthulling van de Europese Auto van het Jaar. Deze vindt plaats op 2 maart om 15:00. Het is toch een goede reden voor een leuk feestje. Het belangrijke is dat Genève een belangrijke Europese beurs is en de Award wordt uitgereikt door een Europese vakjury, waaronder drie Nederlanders.

Dit zijn de primeurs Salon Genève 2020

En dan de pièce de résistance van het artikel: alle primeurs. Veel merken hebben al bevestiging gegeven welk nieuws ze mee nemen. Nu zijn er gelukkig altijd verrassingen. Je kan op de naam klikken, zodat je het nieuwsbericht van het betreffende model kunt zien. Dik gedrukt geeft aan dat de afbeeldingen van de desbetreffende auto is. Autonamen vermeld met een asterisk* worden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onthuld, maar zijn officieel nog niet bevestigd.

Aiways

Aiways U5

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia (update)

Alfa Romeo Stelvio (update)

Apex

Apex-0

Aston Martin

Aston Martin V8 Vantage Roadster

Audi

Audi A3 Sportback

Audi Q5 facelift*

BAC

BAC Mono 2

Bentley

Bentayga facelift*

Bentley Mulliner Bacalar Concept

BMW

M340d Touring (G21)

4 Serie Coupé*

X1 xDrive 25e

X2 xDrive25e

BMW i4 ‘concept‘*

Bugatti

Bugatti Chiron R

Czinger

Czinger 21C

Cupra

Cupra Leon (plug-in)

Ferrari

Ferrari Roma (F169)

Fiat

Fiat 500e

Fisker

Fisker Ocean EV

Hispano Suiza

Hispano Suiza Carmen Boulogne (update)

Gumpert

Gumper Natalie (update)

Honda

Honda Jazz

Honda Civic Type-R (facelift)

Hyundai

Hyundai i20

Hyundai i30 facelift

Hyundai Prophecy concept

Jeep



Jeep Compass PHEV

Jeep Renegade PHEV

Jeep Wrangler PHEV

Kia

Kia Sorento

Koenigsegg

Koenigsegg Mission 500 (concept)*

Lexus

ES300h (2020)

UX300e

LC500 Convertible

LF-30 EV (concept)

McLaren

McLaren 750LT*

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG GLA35 4Matic (H247)

Mercedes-AMG E63/E63S (W212) (facelift)

Mercedes-AMG GT 73 4-door Coupé (X290)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA PHEV (C118)

Mercedes-Benz GLA (H246)

Mercedes-Benz E-Klasse (W213) (facelift)

Mercedes-Benz Vision AVTR (concept)

Morgan

Plus 4

MINI

Mini Countryman (facelift)*

Pagani

Pagani Huyara Imola

Porsche

718 Boxster GTS 4.0 (982)

718 Cayman GTS 4.0 (982C)

911 Turbo (992)*

911 Turbo S (992)*

Renault

Renault Twingo Z.E.

Renault Clio E-Tech

Renault Captur E-Tech

Mégane facelift

Rimac

Rimac C_Two

Seat

Seat Leon

Skoda

Skoda Octavia RS

Kamiq Scoutline

Vision Enyak (concept)

Toyota

Toyota Yaris

Toyota GR Yaris

Vega

Vega EVX

Volkswagen

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTD

Volkswagen Caddy Life

Volkswagen Caddy Van

Volkswagen Tiguan (facelift)*

ID.4 Concept

Uiteraard zullen onze razende reporters ook op de beurs aanwezig zijn. Daar zullen zij jullie voorzien van de meest meest relevante én vermakelijke informatie. Is er iets wat je graag wil of weten, laat het weten in de comments!