Performmaster Mercedes GLE63 S heeft 720S-vermogen - Autoblog.nl

Voor wie standaard net niet snel genoeg vindt biedt Performmaster een kleine doch fijne upgrade voor de Mercedes GLE63 S.

De nieuwe Mercedes GLE is al weer een gezond tijdje onder ons en ook de AMG-versies van de grote SUV zijn inmiddels vrij bekend. Het begint bij de GLE 53 die een zes-in-lijn met EQ-Boost heeft, om door te gaan naar de überdikke GLE63 (S) met 4.0 biturbo V8. Je hebt de keuze tussen 585 pk (normaal) of 612 pk (S).

Ietsje meer

Meer dan genoeg, toch? Menig supercar deed het met minder. Let wel dat het in het geval van de GLE gaat om een tweetonner. Misschien dat je dus meer had verwacht van die 612 pk. Geen zorgen, je kunt makkelijk en snel een boost krijgen door langs te gaan bij Performmaster.

Performmaster

Deze Duitse tuner zorgt voor nog dikkere cijfers uit de V8. De Mercedes GLE63 door Performmaster (de reguliere) krijgt 702 pk, een toename van 117 pk. Ook het koppel neemt met 190 stuks toe van 760 Nm naar 950 Nm. Misschien nog wel fijner: de begrenzer mag eraf. Duitsers limiteren nog altijd veel modellen op 250 km/u, terwijl er veel meer in zit.

GLE63 S

De dikste cijfers krijg je met de Mercedes GLE63 S door Performmaster. Die heeft standaard 612 pk en 850 Nm, samen met dezelfde 250 km/u limiet als de niet-S. Performmaster haalt de limiet voor je eraf bij 250 km/u en 330 km/u is mogelijk. Dat komt mede dankzij 712 pk (+100) en 965 Nm (+115). Relatief gezien een mindere toename dan bij de GLE63, meer zit er dus waarschijnlijk niet in met de simpele upgrade van Performmaster.

Moeilijk simpel

In theorie is het namelijk simpel: de Mercedes GLE63 krijgt van Performmaster een aanpassing in de ECU, met een externe ‘dongel’. Een beetje zoals Plug & Play van Posaidon. De speciale module van Performmaster kan de motortemperatuur aanvoelen en daarmee de optimale temperaturen benutten. Zo voorkom je in theorie dat je motor te veel slijt met het systeem. Wil je weer standaard pk’s in je GLE63? Dan haal je de module er weer uit. Zo simpel kan het zijn.

Wat de unit kost moet je bij interesse even zelf uitvogelen bij Performmaster.