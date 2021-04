Nieuwe AMG hybride laadt zichzelf op door driften - Autoblog.nl

Gaat het Mercedes lukken om de nu al omstreden AMG hybride motoren een sensationeel apparaat te maken? Door features als opladen tijdens het driften toe te passen, gaan ze dat proberen.

Tijden veranderen en Mercedes bewijst dit als geen ander. Voor komend en volgend jaar staat namelijk een compleet nieuwe serie AMG motoren op de planning. Het klinkt allemaal zo geweldig: de ’63’ motoren blijven en de naam ’73’ keert terug.

Namen

De naam 73 in het verband met AMG spreekt boekdelen: dít is de motor die Mercedes later aan Pagani gaf om de Zonda omheen te bouwen. Het is een 7.3 liter grote V12 die in de jaren ’90 bijvoorbeeld zijn weg vond naar de Mercedes SL (R129). Er komt volgend jaar een SL 73 en ook een GT 73 is al bevestigd.

Ook het blijven van de ’63’ is goed nieuws voor AMG. Zo’n vijftien jaar geleden gebruikte Mercedes deze naam om de 6.2 liter grote V8 in verscheidende modellen te leggen. Zo ook dus de C-Klasse: de eerste C63 AMG (W204) had een belachelijk grote motor aan boord. Bij de tweede generatie moest Mercedes zich inhouden en werd het ‘slechts’ een 4.0 V8. Geen gigantisch probleem: het is nog steeds een V8.

Viercilinder

Zoals we inmiddels weten gaat dit dus op de schop. De V8 blijft, maar alleen in de meest krachtige ’73 AMG’ modellen. Voor de GT 73e zijn al getallen van 800 pk genoemd en de ’63 AMG’ modellen zouden tot wel 650 pk kunnen krijgen. Het nadeel is voor de mensen die warm worden van de getallen 6.3 en 7.3: het gaat om een 4.0 V8 voor de 73-modellen en een 2.0 viercilinder voor de 63-modellen. Magistraal geluid en harde punch vanuit de benzinemotor is dus een hele opgave.

Nieuwe werkelijkheid

De reden is natuurlijk dat AMG nogal onder druk wordt gezet door de huidige uitstootnormen en al helemaal de aankomende Euro 7-norm. Als je niet grootschalig overstapt naar alternatieven voor dik spul, volgen er dikke boetes. AMG houdt van dik spul, maar is tegelijkertijd ook Duits: je moet je een beetje aan de regels houden. Gelukkig doet AMG er wel alles aan om ook een op papier minder leuke aandrijflijn, toch leuk te maken.

Driften = opladen

Bovenstaande video legt wat meer uit over de nieuwe AMG hybride systemen. Op zich is het veertien minuten gepraat over hoe reeds bestaande features door AMG optimaal gebruikt worden, met name de wisselwerking tussen de elektrische motoren en de brandstofmotor. Ook speelt AMG in op het regenereren van elektriciteit. De video eindigt daarom met een mooie uitspraak: volgens Jochen Schmitz, hoofd van de hybride strategieën van AMG, kun je de elektromotoren opladen door te driften. Je gebruikt tijdens een drift de benzinemotor vooral om lawaai en overtollige kracht te genereren (waardoor de wielen gaan spinnen) en deze overtollige kracht kan nuttig gemaakt worden. Een soort KERS, maar dan door met je handen gekruist het gaspedaal te vloeren. Het lijkt erop dat fabrikanten als AMG en BMW M doorhebben dat hun klandizie graag de auto wel eens dwars zet, BMW speelt namelijk ook in op driften met de ‘driftmeter’ van de nieuwe M3 en M4.

We moeten nog even wachten om te zien of de AMG hybride in de praktijk weet te scoren. Ook zijn we natuurlijk benieuwd hoe veel elektrokracht je kunt opwekken door met de AMG hybride te driften. Wat vind jij: moeten we stoppen met vast blijven klampen aan dinosauriërs of is al deze hybride meuk overbodig?