Stand na GP Mexico 2021 en 6 dingen die ons opvielen

Wat hebben we uitgekeken naar de GP van Mexico 2021. Het moest de baan worden waar Max Verstappen zijn voorsprong kon gaan uitbouwen. Amerika was een meevaller, in Mexico moest het gaan gebeuren. In de vrije trainingen zag het ernaar uit dat Verstappen meer dan een halve seconde sneller was dan de Mercedessen. Ook in Q1 van de kwalificatiesessie ging het nog goed. In Q2 kwam Mercedes dichterbij en uiteindelijk stond Mercedes met twee auto’s vooraan.

Uiteindelijk pakte Max vanaf bocht 1 de leiding. De race was daardoor niet enorm spannend vooraan, zoals het bij de vorige race wel het geval was. Maar al met al een topresultaat voor de Nederlander en voldoende actie op de baan in het middenveld. Daarnaast vielen er ons de volgende zes dingen op:

Wat. Een. Start.

Bij Jos Verstappen maakte de kwalificatie nooit zo veel uit. Jos kon namelijk starten als een bezetene en wist altijd een paar plaatsen te winnen. Met name het late remmen heeft Jos The Boss veel posities gebracht. De start van Max Verstappen deed er ook aan denken. Hij kwam prima weg, maar het was met name de remactie die diepe indruk maakte. De remactie van Verstappen was van de grootst mogelijke schoonheid. Misschien wel de mooiste move én de sleutel naar het wereldkampioenschap.

Bottas is een geweldige vent

Statistisch gezien scoort Bottas het beste wanneer hij weet dat zijn stoeltje vergeven is dit seizoen. Bottas, die wij gekscherend een geweldige vent noemen, doet het de laatste races namelijk uitstekend. Hij won de GP van Turkije en kwalificeert zich erg goed. Ook nu zat hij er weer goed bij met een bijna magisch perfect rondje. Iedereen, Bottas én de Bottas fanclub (@nicolasr is daar voorzitter van) weet dat hij niet zo consistent is als Hamilton, maar als de Fin het op zijn heupen heeft, is het nog altijd een bijzonder goede coureur. Alleen ging het helaas helemaal mis in de start. En met het inhalen van Ricciardo. En met de pitstops. Hij pakte wel de snelste raceronde. Dat dan weer wel.

Gasly

Gasly valt op daar niet op te vallen. Pierre Gasly is bezig met een bijzonder goed seizoen. Voor de zoveelste keer dit seizoen reed hij in niemandsland. Veel te ver achter de topteams – wat niet erg is voor AlphaTauri -, maar achter hem zat niets. Zijn eerste stint bij Red Bull was niet succesvol, maar de Fransman had dit seizoen niet beter kunnen presteren. Zijn teamgenoot heeft hij als enige coureur dit seizoen elke race verslagen als het aankomt op kwalificeren.

Mercedes snel of Red Bull langzaam?

Het is bijzonder koffiedik kijken. Voor de GP van Amerika 2021 was Mercedes de torenhoge favoriet, maar pakte Verstappen pole position én won hij de race (ondanks dat Hamilton een betere start had). Nu was Red Bull het hele weekend het snelste, maar waren het de Mercedessen die er ‘ineens’ stonden in Q3. De verschillen zijn vrij klein én Red Bull had niet een gelukkige kwalificatiesessie. In de race echter was het een heel ander verhaal. Daar was Red Bull duidelijk sneller. Het verschil was alleen niet extreem groot. Hamilton kon redelijk makkelijk Pérez achter zich houden en Bottas pakte pole en de snelste raceronde.

Mexico is een geweldige baan

Het bijzondere aan het Autodromo Hermanos Rodriguez is dat het zich lastig laat vergelijken met een ander circuit. Het is dan altijd behoorlijk koffiedik kijken wat de verhoudingen zullen zijn. Dan is er ook nog een groot verschil tussen kwalificatiesnelheid en racepace. Gelukkig zijn er veel inhaalmogelijkheden, alhoewel de middenmoot-teams daar beter gebruik van maakten. Net als Hockenheim is er aan het einde van de ronde een enorm stadion vol met toeschouwers. Ook dit jaar stelde de baan zeker niet teleur.

Checo

Het is bijna niet voor te stellen, maar vorig jaar zag het er niet goed uit voor Sergio Pérez. Hij reed (wederom) een sterk seizoen (voor Racing Point), maar zijn contract werd niet verlengd. Dat terwijl alle goede – en later ook minder goede – stoeltjes niet meer beschikbaar waren. Zelfs na zijn winst op de Sakhir GP was hij nog altijd een werkzoekende. Gelukkig pikte Red Bull hem op. Net als met Albon en Gasly ging het niet perfect in de eerste helft van het seizoen, maar hij zet duidelijk stappen voorwaarts en kon zo eindelijk een rol spelen van betekenis in het kampioenschap.

Rijderskampioenschap

Max gaat lekker zo. Hij staat nu 19 punten voor op Lewis Hamilton. Er is één mutatie op de lijst: Räikkönen gaat voorbij aan Latifi dankzij een sterk gereden race. Omdat Bottas 0 punten haalde, kan Pérez (die 15 punten krijgt) lekker inlopen. Het gat is nu 20 punten. Mazepin is verreweg de meest constant presterende coureur van iedereen.

De stand na de GP Mexico 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 312,5 0 2 Hamilton Mercedes 293,5 0 3 Bottas Mercedes 185 0 4 Pérez Red Bull 165 0 5 Norris McLaren 150 0 6 Leclerc Ferrari 138 0 7 Sainz Ferrari 130,5 0 8 Ricciardo McLaren 105 0 9 Gasly AlphaTauri 86 0 10 Alonso Alpine 60 0 11 Ocon Alpine 46 0 12 Vettel Aston Martin 42 0 13 Stroll Aston Martin 26 0 14 Tsunoda AlphaTauri 20 0 15 Russell Williams 16 0 16 Räikkönen Alfa Romeo 10 0 17 Latifi Williams 7 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Het was bijna een vernedering om Bottas voor de vierde keer naar binnen te halen voor de snelste ronde. Vooral omdat ze dat al eens probeerden (daarvoor was de derde stop). De reden kun je hieronder zien. Met het ene puntje op zak zou Red Bull gelijk staan met Mercedes en vanwege het hogere doelsaldo (Red Bull won meer races) zou Red Bull bovenaan staan. Dat puntje hebben ze nu niet en staat Mercedes nu nog maar één puntje voor. Verder: McLaren had een dramatische race, terwijl Ferrari het voor de wind ging. Nu staat het team uit Maranello voor het team uit Woking. Alpine en AlphaTauri staan nu gelijk qua punten, maar vanwege de overwinning van Ocon in Hongarije staan ze een plaatsje hoger. Daarachter lijkt het een beetje te stagneren.

De stand na de GP Mexico 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 478,5 0 2 Red Bull Racing Honda 477,5 0 3 Ferrari 268,5 +1 4 McLaren Mercedes 255 -1 5 Alpine Renault 106 0 6 AlphaTauri Honda 106 0 7 Aston Martin Mercedes 68 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 7 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Bijzonder is dat we zien dat de oud-wereldkampioenen Vettel en Raikkonen het beter deden dan hun teamgenoot. Ocon was wel sneller dan Alonso. Bij die teams (Aston Martin, Alfa Romeo en Alpine) houden de coureurs elkaar goed in evenwicht. Ondanks de goede prestaties van Tsunoda was Gasly uiteindelijk gewoon sneller dan de Japanner, net als elke kwalificatiesessie dit jaar. Erg knap van de Fransman.

De onderlinge stand na de GP Mexico 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (13) Bottas (5) Red Bull Verstappen (16) Pérez (2) McLaren Norris (11) Ricciardo (7) Aston Martin Vettel (10) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (8) Ferrari Leclerc (13) Sainz (5) AlphaTauri Gasly (18) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (11) Räikkönen (5) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (15) Mazepin (3) Williams Russell (17) Latifi (1)

Snelste raceronde

Valtteri Bottas was het hele weekend al snel. Hij pakte de pole position én de snelste raceronde! Jammer voor Bottas dat de rest van de race extreem tegenviel. Valtteri krijgt er overigens géén WK-punt voor. De reglementen schrijven voor dat je daarvoor in de top 10 moet finishen. Voor Mercedes was het vooral van belang om het punt weg te halen bij Max Verstappen.

De onderlinge stand na de GP Mexico 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Hamilton Mercedes 5 Bottas Mercedes 4 Verstapen Red Bll 4 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Waarschijnlijk waren er alleen Mexicaanse mensen aan het stemmen. Sergio Pérez was overduidelijk de favoriet. Logisch, hij was immers het meeste in beeld en maakte het Hamilton bijzonder lastig. Jammer dat ‘ie er niet voorbij kon.

De onderlinge stand na de GP Mexico 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo McLaren 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Mexico 2021 goed voorspeld?

In principe hebben we kunnen constateren dat hoofdredacteur @michaelras het altijd bij het juiste eind heeft. Meestal voorspelt hij een of twee rijders op de juiste positie. Hoe ging dat dit keer? Welnu, hij zat er wéér heel dichtbij. Hij had alleen gedacht dat Checo wél voorbij kon gaan aan Lewis. Anders had hij de maximale score behaald.

Onderlinge stand na de GP Mexico 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 102,5 Wouter 57 Jaap 51

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

12 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Qatar (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van de Brazilië worden verreden op vrijdag 12 november om 16:30.