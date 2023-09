Mercedes-AMG S63 – test van de beste auto ter wereld

De 802 pk sterke Mercedes-AMG S63 mag in de test bewijzen of hij inderdaad de beste auto van de wereld is.

Mercedes-Benz en “huistuner” AMG hebben een reputatie hoog te houden. De S-klasse zet sinds de komst van de eerste generatie in 1972 al de benchmarks in de klasse. Nu wil ik de Audi A8 en BMW 7-serie zeker niet afserveren (Jaguar serveerde wel zelf al de XJ af), maar bij de beide Duitse tegenstrevers is er geen ultiem performance model. Audi brengt geen RS8 en BMW verzaakt immer nog om een M7 te brengen. Eventuele concurrentie is er wel van de Porsche Panamera Turbo S e-hybrid (sportiever) en van de Bentley Flying Spur (meer leer, wol en hout). Maar aan het einde van deze test komen we waarschijnlijk tot de conclusie dat de Mercedes-AMG S63 de beste van allemaal is.

Plug-in hybride voor performance

De aandrijflijn kennen we al van de uitgaande AMG GT 63 S E Performance, het is een stuk techniek van jewelste. En dan heb ik het niet alleen over het gewicht, maar ook wat Mercedes-AMG er allemaal aan nieuwigheden in heeft gepropt.

Ten opzichte van de AMG GT kreeg de S63 E Performance een fiks grotere accu. De AMG high-performance accu (HPB) gaat door het leven onder de naam HPB 150 en heeft direct gekoelde accucellen die samen 13,1 kWh capaciteit hebben. Om de optimale bedrijfstemperatuur van 45 °C vast te houden heeft de 400V AMG-accu directe koeling. Dertig liter aan hightech koelvloeistof stroomt rond alle 1.200 cellen en inderdaad, die is elektrisch niet-geleidend. Je kunt volledig elektrisch rijden, maar na 33 km is de accu dan leeg. Laden kan alleen via de 3,7 kW boordlader, dus daar ben je zo’n 4 uur mee zoet.

P3 hybride

Om je maar eens verder dood te gooien met wat technische termen: de S63 AMG is een P3-hybrid. De 190 pk sterke elektromotor is bij de achteras geplaatst, waar hij samen met een elektrisch geschakelde tweetraps transmissie en het elektronisch geregelde sperdifferentieel achter is geïntegreerd in een compacte Electric Drive Unit (EDU). Alsof je weer audio mini-sets aan het kopen bent, met drie functies in één behuizing.

Het grote voordeel van deze opzet van de Electric Drive Unit is het feit dat de negentraps transmissie, die aan de V8-motor is gekoppeld, als het ware wordt omzeild. Daardoor kan over het gehele toerenbereik met het maximale koppel elektrisch worden ondersteund. Het resultaat: een systeemkoppel van 1.430 Nm. Waanzinnig veel.

Een nieuw niveau van performance

De elektromotor levert een bescheiden 190 pk en 320Nm wat voldoende is om de S63 AMG op een bescheiden tempo voort te bewegen. Voorin ligt de bekende en o zo lekkere biturbo 4.0 liter V8 motor. Het blok heeft een hot-V layout wat inhoudt dat de turbo’s niet aan de buitenzijde naast de cilinderbanken zijn geplaatst, maar er binnenin. Het maakt de V8 compacter en zorgen ervoor dat de turbo’s sneller opspoelen. Een riemaangedreven startdynamo (RSG) is geïntegreerd in het 400V-boordnet.

De vier liter grote achtcilinder levert 612pk tussen 5.500 en 6.500 tpm. Het maximale koppel van 900 Nm is tussen 2.500 en 4.500 tpm beschikbaar. Zelfs zonder elektrische ondersteuning kan je amper klagen over dit soort cijfers, maar de elektropower komt er nog bovenop.

We kenden het resultaat al van zijn GT broer, maar oh-mijn-god wat rijdt dit fijn. Heel soms is er een hikje in het samenspel tussen elektromotor en V8, heel soms moet de bak toch nog schakelen. Maar verder biedt deze aandrijflijn het beste van twee werelden: de instant snelheid van EV’s met de lange adem en de beleving van verbrandingsmotoren. Zelden heb ik zo genoten als tijdens de test van de Mercedes-AMG S63.

802 pk voor de S63 AMG

Nog een klein technisch detail: de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie (MCT = Multi-Clutch Transmission) heeft een natte startkoppeling in plaats van een wat zijige koppelomvormer. Vanwege de bijzondere constructie als P3-Hybrid klopt de optelsom van 900Nm V8 koppel en 320 Nm aan elektrisch koppel niet. Het is namelijk meer, totaal is er aan systeemkoppel 1.420 Nm beschikbaar.

Het totale vermogen is wel een eenvoudige optelsom: de S63 AMG e-power heeft totaal 802 pk. Zelfs in de 2.595 kg wegende S63 AMG zorgt dat voor bijzondere prestaties. De sprint naar de 100 duurt 3,3s, om dat te kunnen verslaan zul je iets heel diks uit Maranello of Zuffenhausen moeten meenemen. De topsnelheid is begrensd op 250km/u of optioneel op 290 km/u, nog redelijk bescheiden.

Twee versnellingsbakken, één aandrijfas

Excuus voor de verwijzing naar dat filmpje, jij smeerlap. Het zijn echter dit soort technische details die de Mercedes-AMG S63 tot de beste auto ter wereld maken. Naast de negentraps automaat die gekoppeld is aan de V8, is er nog een tweede versnellingsbak. Elektrische motoren zijn fantastisch omdat zet het maximale koppel vanaf 0 toeren leveren, echter bovenin verliezen ze wel vermogen. Vandaar dat een elektrische actuator uiterlijk bij 140 km/h de tweede versnelling inschakelt, wat overeenkomt met het maximumtoerental van de elektromotor van 13.500 t/min. En dat is dus een tweede versnellingsbak.

De permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM) is uitgerust met een holle rotor van permanente magneten en kan zo om de uitgaande as naar het linker achterwiel worden gemonteerd. Gelukkig hadden jullie onthouden dat de P3-Hybrid ook een sperdifferentieel behelsd, dus de elektrische aandrijfkracht kan ook naar het rechterachterwiel worden gestuurd. En nu we het er toch over hebben: ook naar de voorwielen via de cardanas die onder de auto naar voren loopt.

Comfort of fun

Om uit de eeuwige spagaat te komen, zet Mercedes-AMG nog meer technologie in. Natuurlijk is er adaptieve luchtvering, maar ook voor het eerst actieve motorsteunen in de S-Klasse. Voor optimaal comfort is een zachte bevestiging van de aandrijflijn nodig, maar je raadt het al. Een brok metaal lekker flexibel ophangen is wat minder goed voor de dynamische kwaliteiten van een auto. De motorsteunen van de S63 AMG kunnen de stijfheid traploos aanpassen aan de rijomstandigheden. Sensoren detecteren de rijsituatie en het daaruit voortvloeiende trillingsgedrag van de motor en passen de hardheid daarop aan.

Standaard heeft de S63 AMG ook actieve rolstabilisatie (AMG ACTIVE RIDE CONTROL). In plaats van conventionele, starre stabilisatorstangen te gebruiken, zijn de stabilisatiestangen op de voor- en achteras in twee delen verdeeld. In het midden zit een elektromechanische actuator waarin een drietraps planetair tandwiel is geïntegreerd. Wanneer het wegdek ongelijk is of als er rustig wordt gereden, scheidt de actuator actief de stabilisatorhelften, wat het rijcomfort verhoogt. Bij dynamisch rijden, bijvoorbeeld op een bochtige weg, voegen de helften zich samen en worden ze tegen elkaar aangedraaid.

Met het comfort is dan ook niets mis, zeker met het First-Class achtercompartiment en de multicontourstoelen voor vier inzittenden. Het sublieme MB-UX werkt ook mee en werkelijk geniaal is de Burmester High-End 4D surround systeem. Of details zoals de gordelaansluitingen, die rood oplichten. Niet nodig, wel handig.

Maar is de S63 ook leuk?

Zet AMG DYNAMIC SELECT in Sport of Sport+ en er gebeurt iets magisch. In plaats van met een 2,6 ton zware en 5,35m lange limousine, lijk je wel met iets anders onderweg. De S63 AMG krimpt om je heen. Zo lang het droog is, heb je ook niet echt last van het gewicht van de S63.

De AMG Performance 4MATIC+ is volledig variabel, maar stuurt in de praktijk genoeg vermogen naar achteren. Een driftmodus zoals bij de E63S is er niet (en is wellicht ook wat overbodig), maar als je de S63 pusht wordt de achterkant lekker naar buiten geduwd. Met een kleine provocatie wil de achterkant ook nog wel een stapje opzij zetten. De S63 is niet alleen snel, maar ook verrassend leuk.

Nadelen Mercedes-AMG S63

Zoals Mercedes-Benz het zelf zo mooi verwoordt: “de nadruk van de aandrijflijn ligt echter minder op de elektrische actieradius en meer op het leveren van de beste prestaties in zijn segment”. De S63 ga je niet gebruiken om elektrisch lekker te forenzen naar kantoor. Als je streng zou willen zijn, dan moet de S63 eigenlijk ook niet de bpm-voordelen krijgen die horen bij een lage CO2-uitstoot.

De kofferbak is kleiner dan die van een A-klasse hatchback. Dit is wellicht het enige échte nadeel. Iedere S-klasse is een geniale reisauto, maar houdt het wel bij zomerse kleding. De ruimte voor koffers is 305 liter, net iets meer dan de helft van wat een reguliere S-klasse heeft. Bovendien moet de laadkabel ook nog ergens liggen.

Standaard heeft de S63 AMG achterasbesturing, maar de maximale stuurhoek is slechts 2,5°. Bij het straatje keren is dus toch nog veel ruimte nodig.

Prijs en conclusie Mercedes-AMG S63 test

Verrassend voordelig, dat is wat je zou willen horen, maar dat is niet de boodschap. Mercedes-AMG vraagt een sloot geld voor de S63 E Performance Lang, maar toch is het ook wel weer een goede deal. De met de dorstige V12 uitgeruste S65 AMG van weleer is veel minder snel, maar was nog duurder dan deze plug-in hybride S63 AMG.

Een kale Mercedes-AMG S63 E Performance Lang kost 236.170 euro. Het testexemplaar was 294.727,95 euro. Onder meer het 26 mille kostende Business Class pakket, keramische remmen, carbon sierdelen, infotainment upgrades en 21 inch velgen drijven de prijs lekker op.

Een Rolls-Royce is als je rustig rijdt comfortabeler, een Porsche Panamera is (soms) scherper. Maar geen van beiden combineert zo goed het beste van beide werelden. Beiden hebben ook niet het gigantische scherm wat MB-UX biedt, noch de augemented reality mogelijkheden of het uitgebreide heads-up display. Kortom: de Mercedes-AMG S63 E Performance is echt de beste auto van de wereld.