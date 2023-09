Ongelooflijk dikke Audi RS7 mag zo voor de deur

Met deze ongelooflijk dikke Audi RS7 hoef je je geenszins te schamen. Dit is gewoon goed gedaan!

We kennen Mansory als de tuner van hele dikke automobielen. Je pakt een dure Rolls-Royce, Lamborghini of Porsche en dan gaan ze bij Mansory aan de slag. Daarbij is hen niets te gek.

De klant bepaalt in zekere zin en er is een kleine niche die een bijzondere supercar, limo of SUV wenst. In veel gevallen blijkt dat ‘de gewone man’ (die de auto niet kan betalen) ‘m sowieso niet mooi vindt.

Maar bij Mansory doen ze niet alleen Urussen en G63 AMG’s. Welnee, ze doen veel meer dan dat en in sommige gevallen is het eindresultaat gewoon heel erg tof, zoals bij deze ongelooflijk dikke Audi RS7.

Nog niet eens zo verkeerd!

En ja, jouw smaak mag anders zijn en ondergetkende had ook gekozen voor een donkergroene met pindakaas interieur, maar het eindresultaat van deze Mansory RS7 mag er absoluut zijn!

Want kijk eens wat een Dikschiff! Normaal gesproken is vuilniszak-grijs niet heel erg mooi, maar in dit geval is er nagedacht over het totaalplaatje van de Audi en misstaat het zeker niet.

De auto is voorzien van een nieuwe splitter en wat extra koolstofvezel vleugeltjes. Het maakt het front nog wat drukker dan dat het is, maar geeft ‘m ook nog wat meer visuele présence. Dat is weer belangrijk voor de broodnodige überholprestige.

Ongelooflijk dikke RS7 heeft uiteraard meer pk’s

En het is niet alleen uiterlijk vertoon, deze ongelooflijk dikke Audi RS7 is namelijk een klapje sneller dan standaard. De motor is namelijk voorzien van een sportuitlaat, sportluchtfilter en hybride turbo’s. Het resultaat is een maximum vermogen van 780 pk en 1.000 Nm aan koppel. Hierdoor sprint de Mansory RS7 in 3 seconden naar de 100 km/u, aanzienlijk sneller dan de standaard RS7.

Uiteraard zijn de wielen ook anders. Mansory koos er opvallend genoeg niet voor om grotere wielen te monteren. De gesmede units zijn wel aanzienlijk lichter dan gegoten wielen die Audi optioneel monteert. Als laatste detail is daar het interieur in het donkergeel, inclusief gele accenten voor de sideskirts en velgen. De remklauwen zijn uiteraard ook in die kleur uitgevoerd.

Uiteraard kun je alle onderdelen bij Mansory die je wenst uitzoeken. Dus je kan er een nog subtielere RS7 van maken, als je dat wenst.