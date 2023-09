Cupra Born maakt de ID.3 compleet overbodig

De Cupra Born is in prijs verlaagd, waardoor de ID.3 nog minder interessant wordt.

In een groot concern ligt altijd het gevaar van kannibalisatie op de loer. Binnen de Volkswagen-groep is dat zeker het geval. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born. De Born ziet er beter uit, rijdt beter én is goedkoper dan de ID.3. Waarom zou je dan nog voor een ID.3 kiezen?

De Cupra Born wordt nu nog een stukje interessanter, want ook Cupra doet mee aan de ‘prijzenoorlog’. Eerder deze maand werden de prijzen van directe rivaal Megane E-Tech al verlaagd, nu is het de beurt aan Cupra.

De oplettende lezer denkt misschien: was de Cupra pas al niet in prijs verlaagd? Ja en nee. In juni werd de Cupra Born niet zozeer in prijs verlaagd, maar kwam er wel een goedkopere instapper. Die heeft een vanafprijs van €39.990.

Inderdaad, we zeggen ‘heeft’, want de instapper is nog steeds even duur. Cupra verlaagd nu alleen de prijzen van de versies met 231 pk (wat overigens de meeste versies zijn). Deze variant is er zowel in combinatie met de 58 kWh accu als de 77 kWh accu.

De goedkoopste versie met 231 pk kost nu €43.990 en is daarmee €3.500 goedkoper geworden. Daarmee komt de prijs ook onder de magische €45.000-grens, wat betekent dat je ook nog €2.950 subsidie kunt krijgen. Daarvan is er nog genoeg, want er zit nog een kleine €35 miljoen in het potje voor dit jaar.

Bij de hogere uitrustingsniveaus heb je nog iets meer voordeel, want die zijn €4.000 in prijs verlaagd. Daarmee kom je alleen niet in aanmerking voor de subsidie. De versie met het grootste accupakket (77 kWh dus) is er nu vanaf €49.990. Voor dat bedrag krijg je 231 pk én 550 km range.

Dan is het nu tijd om de prijzen van de concurrenten (met name de ID.3) er even bij te pakken:

Renault Megane E-Tech EV60 (220 pk, 470 km range): €39.370

Opel Astra Electric (156 pk, 418 km range): €39.999

MG 4 Extended Range (245 pk, 520 km range): €41.285

Tesla Model 3 (325 pk, 513 km range): €42.990

Peugeot e-308 (156 pk, 412 km range): €43.585

Cupra Born 58 kWh (231 pk, 420 km range): €43.990

Volkswagen ID.3 58 kWh (204 pk, 426 km range): €45.990

De 204 pk versie van de Cupra Born was al goedkoper dan de ID.3 met dezelfde specificaties, maar nu is dus óók de sterkere versie goedkoper. Alleen maar meer reden om de Born boven de ID.3 te verkiezen.

Als je de Cupra Born gaat vergelijken met de rest van de concurrentie is het weer geen no-brainer. De beste deal is nog altijd de Tesla Model 3 (jullie weten het inmiddels), maar ook de MG 4 en de Megane E-Tech bieden veel value for money. Die laatste is wel aan de kleine kant.