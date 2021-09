Warempel, BMW i Vision Circular heeft een normale grille

Op de IAA in München heeft BMW het doek getrokken van de i Vision Circular. Het is een concept dat nog lang op zich laat wachten.

Hoeveel nut heeft het om tientallen jaren vooruit te blikken? Bij BMW vinden ze dat blijkbaar heel nuttig. Want anders hadden ze de BMW i Vision Circular ook niet gepresenteerd. Deze auto toont een compacte BMW voor het jaar 2040. Ik heb al moeite om te verzinnen wat ik deze week ga eten..

Alles draait om duurzaamheid én luxe, aldus de Duitse autofabrikant. Natuurlijk staat milieu hoog op de agenda en dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. De auto, dat de vorm heeft van een soort doos op wielen, kan vier inzittenden vervoeren. Uiteraard volledig elektrisch en de auto is daarnaast vier meter lang. Want, zegt het merk, de BMW Group moet de meest duurzame premium fabrikant zijn op het gebied van individuele mobiliteit. Dat u het maar goed in de oren knoopt. Eén hoogtepuntje, in 2040 krijgen we weer een normale BMW grille zo te zien!

De BMW i Vision Circular bestaat voor honderd procent uit gerecyclede materialen. In totaal staat het merk met vijf concepts op de IAA binnen dat Vision Vehicle thema. Er is nog niets bekend over een aandrijflijn of prijsrichting. Dat zou ook een beetje onzin zijn om nu al te bespreken, aangezien de auto misschien pas over 20 jaar op de markt verschijnt.