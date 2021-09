Volkswagen ID Life is betaalbare elektrische stadsauto

Met de Volkswagen ID Life kun je jouw leven combineren met een VW.

De naam Volkswagen impliceert natuurlijk dat de auto enigszins bereikbaar moet zijn voor het volk. Helaas is het modelgamma van de Up ernstig uitgedund. Ook de Polo is niet heel erg goedkoop te noemen. En toen de Volkswagen de opdracht gaf aan de VW-ingenieurs om de Golf goedkoper te maken, hebben ze de bespaard op de bouwkwaliteit in plaats van te werken aan de vraagprijs.

Maar voor nu is er dan een écht Volkswagen, de ID Life! Het is een volgende stap van Volkswagens ‘ACCELERATE’-strategie. Dat Dieselgate-schandaal kwam dus eigenlijk als een zegen, want in plaats van de eerste of tweede elektrische auto vandaag presenteren heeft VW er al enkele in de showrooms staan op dit moment. Dat zijn in dit geval de ID3 en ID4 (met een ID5 op komst)

Compacte crossover

Maar de ID Life is een studiemodel voor een auto in de ‘compacte klasse’, waarmee veelal het B-segment wordt bedoeld. De Volkswagen ID Life wordt specifiek als elektrische stadsauto gepresenteerd. Net als de (grotere) Mégane is het een hatchback met wat crossover-esque kenmerken.

De auto staat op een kleinere variant van het MEB-platform. Voor het eerst heeft de auto geen premium achterwielaandrijving, maar voorwielaandrijving. Uiteraard is de motor geheel elektrisch en in dit geval goed voor 234 pk. Best fors voor een dergelijk kleintje. Het accupakket is 57 kWh groot en moet zorgen voor een bereik van 400 kilometer. Je kunt dermate snel laden dat je in 10 minuutjes tijd weer 163 kilometer aan range hebt gewonnen (mits je bij de juiste laadpaal staat, uiteraard).

















Interieur Volkswagen ID Life

De auto is niet alleen vanwege de elektrische aandrijving goed voor het milieu. De lak is gemaakt van houtsnippers en de lakverharder is van biomassa. Het afneembare dak is gemaakt van plastic flessen. Ook in het interieur is het allemaal erg groen geregeld in de Volkswagen ID Life: ArtVelours, hout met FSC-label en nog meer gerecyclede PET-flessen. De banden zijn gemaakt van bio-olie, natuurrubber en, echt waar: rijstschillen!

Het interieur is verder heel erg futusrisch en moet natuurlijk een soort lounge zijn waarin jongeren enorm kunnen chillen. Dat beeld zal wel kloppen in de folder, maar Henk en Ingrid kunnen hier ook even genieten.

De Volkswagen ID-Life is een stap van Volkswagen in de richting voor elektrische mobiliteit (jawel!). De auto moet in2025 in de showrooms staan. In 2030 moeten 70 procent van alle nieuwe in Europa verkochte VW’s elektrisch zijn. Dat percentage moet minimaal 50% bedragen in Noord-Amerika en China.