Mercedes-AMG heeft uitstekend afgekeken bij Porsche

Met de Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance past AMG een concept toe dat we al jaren van Porsche kennen.

De IAA in München draagt nog een beetje pittige saus met zich mee in vorm van de nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Zo is er toch nog wat geweld met benzine te vinden op de mobiliteitsbeurs.

Van Porsche kennen we al jaren de bijzonder krachtige S E-Hybrid modellen. Die combineren een puike benzinemotor met hybride technologie. Het staat garant voor snelle sprintjes en door ons fiscale klimaat zijn ze nog gunstig geprijsd ook, gezien de performance. Mercedes past dit trucje nu ook toe met de Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. De ingrediënten zijn om van te smullen.

Mercedes-AMG GT E-Performance

Of dit ook in de bochten een spektakelstuk gaat zijn is nog even afwachten. Batterijen en een dikke V8 zijn niet bepaald het allerbeste recept voor een lekker sturende auto. Dat gewicht valt moeilijk te verbloemen. Maar de prestaties liegen er niet om. Bovendien ligt de AMG weer heerlijk op het netvlies.

De bekende 4.0-liter biturbo V8 van Mercedes-AMG is gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen is met 843 pk en 1.400 Nm koppel om van te watertanden. 0-100 in 2,9 sec, een top van 316 km/u en in minder dan 10 seconden op 200 km/u. Mocht er een nog krachtigere AMG GT 73 komen dan houden we ons alvast van harte aanbevolen. Tot die tijd voldoet deze prima!