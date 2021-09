Mercedes B55 was de ultieme sleeper (met V8!)

De dag dat Mercedes een V8 in een B-Klasse lepelde. Ja, de Mercedes-Benz B55 had een echte V8!

Het leuke van een sleeper is niet zozeer dat ‘ie snel is. Of hoe snel die is. Nee, het gaat om het verrassingseffect. Daar kwam ondergetekende een tijdje geleden achter. Een oud-collega showde zijn nieuwe auto. Echter, bij het eerste stukje snelweg bleek zijn 190 pk sterke Volvo V40 diesel helemaal zoek gereden te worden door, een B-Klasse!

Op wieldoppen! Waarschijnlijk dat ene humorist dacht dat het leuk was om er A-Klasse wieldoppen op zijn auto te zetten. Het kenteken verraadde de snelheid: een B200 Turbo. Die hebben standaard al 200 pk en kunnen vrij eenvoudig gekieteld worden.

Nog veel beter

Maar het kan nog veel beter, want er is ooit een tijd geweest dat Mercedes probeerde er een V8 in te lepelen. Ja, een V8. De Mercedes-Benz B55 is (in 2010 alweer) namelijk echt een dingetje geweest. Uiteraard was het een studiemodel, maar niet zoals we ze normaal kennen. Meestal is een studiemodel een mooie koets, waarbij de techniek niet werkt. Maar je kan heus wat verzinnen, want niemand gaat het controleren.

Met de Mercedes-Benz B55 is het eigenlijk precies andersom. Het ziet er nog steeds uit als een vrij eenvoudige B-Klasse van de eerste generatie (W245). Maar de techniek is compleet anders. Het was een project van een stel studenten. Met recht een studiemodel, dus. De motor uit de S 500, een 5.5 liter V8 met 24 kleppen, werd in het vooronder gelepeld. Bij de normale B-Klasse werd (en wordt) de motor overdwarsgeplaatst, maar hier deed men het in de lengte.

Mercedes-Benz B55 met achterwielaandrijving

Daarachter werd de 7G-Tronic bak gebruikt. Oh, en van voorwielaandrijving was geen sprake meer, dus ook @jaapiyo vindt deze auto mooi. De Mercedes-Benz B55 had namelijk gewoon premium achterwielaandrijving. De motor leverde zo’n 388 pk en 530 Nm. Ondanks de aanwezigheid van AMG wielen en remmen (van de C32 AMG), was de motor géén AMG-blok. De ’55 AMG’ motor is namelijk een 5.4 M113 met 360 pk, dit was de latere 5.5 M273 uit de latere ‘500’-modellen (in de USA ‘550’ genaamd).

Wat de prestaties zijn: geen idee. Het maakt ook niet uit. Het gaat om het idee dat zo’n Mercedes-Benz B55 gewoon kan en vanwege het feit dat ze alleen maar originele onderdelen hebben gebruikt. Binnenkort gooien we overal een paar elektromotoren in en zijn we sneller dan alle Veyrons en Chirons bij elkaar. Maar of het zo’n grote glimlach opwekt als een V8 in een B-Klasse? Nope. En daar zit nu precies het verschil.

Check hieronder de video van Mercedes-Benz reporter:

