Mercedes CL63 op LPG is antwoord op al je vragen

Met de Mercedes CL63 op LPG kun je nog een beetje centjes besparen. Een klein beetje dan.

De brandstofprijzen zijn nu al een tijdje stabiel. Maar eigenlijk wil je dat niet, want ze zijn nog onnoemelijk hoog. Een litertje 98 is al gauw tweeënhalve euro. De tank van de Audi A6 duurtester volgooien kost dan 200 euro (er zit een 80 liter tank in). Maar het kan nog veel erger, hoor. De Mercedes-Benz CL63 AMG had standaard namelijk een 90 liter tank.

Dit betekent dat je 225 euro kwijt bent om ‘m vol te gooien. En zuinig rijden wordt lastig met een enorme coupe van twee ton met en atmosferische V8. Sterker nog, Mercedes heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de CL63 AMG kan zuipen als een tempelier.

Zelfs volgens de voorzichtige NEDC-opgave ga je gemiddeld niet zuiniger dan 1 op 6,7 rijden. En vergeet niet dat alles duur is bij een CL63 AMG. Onderhoud is erg duur, onderdelen zijn specifiek voor de AMG (dus erg duur) en de verzekering en motorrijtuigenbelasting zijn ook niet mals.

McDonald’s-saus op Wagyu-steak

Om het een beetje leuk te houden, moet je deze Mercedes CL63 op LPG overwegen. Want ja, deze auto is voorzien van autogas. Het is een beetje blasfemie dat men een gasinstallatie bouwt op de M156-motor.

Alsof je van die penetrante gele McDonald-saus drapeert op een Wagyu-bsteak. Maar hey, het scheelt aanzienlijk in de brandstofkosten. Ja, je moet wat vaker tanken maar LPG is tenminste (nog) niet schreeuwend duur.

Maar deze Mercedes CL63 op LPG heeft nog een voordeel. Het is namelijk een BTW-auto. Je kan ‘m dus op de zaak zetten. Het is nu nog geen youngtimer, maar dat is ‘ie over een paar maanden wel.

Prijs Mercedes CL63 op LPG

Dan kun je tegen 25% van de dagwaarde (lekker laag) aan bijtelling rondrijden. Alle kosten kun je vervolgens op de zaak zetten. Handig als je nog banden moet bestellen voor de 20 inch gesmede Fuchs-velgen, die we in de kofferbak zien liggen.

Dan eventjes de techniek, want die is om van te smullen. Zoals gezegd, ligt de M156 onder de kap. In dit geval is de 6.2 liter V8 goed voor 525 pk en 630 Nm. De achterwielaandrijver kan in 4,6 seconden naar de 100 km/u sprinten, wat gezien het gewicht (net geen twee ton) en aandrijving (allen de achterwielen) erg snel is.

En voordat je gaat mijmeren over het geld dat deze auto kost, vergeet niet dat de grootste kostenpost al verdwenen is. Nieuw betaalde je er met een paar opties 250.000 euro voor.

De prijs van 33.900 euro is niet bijzonder laag, maar gezien het gebodene is het gewoon marktconform. Zeker omdat de kilometerstand relatief gunstig is. Daarbij is het gewoon de enige met een gasinstallatie. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

