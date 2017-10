9 AMG-toppers met een magistrale motor onder de kap

En ze zijn tegenwoordig verrassend betaalbaar!

We kunnen er kort over zijn; een jaar geleden was het hoogtepunt qua motoren. Het kon niet op. Grote motoren zonder turbo’s, maar met karakter. Er zijn er nu nog maar een paar over. Bij de Aston Martin- en Maseratidealer is er nog wat kiezen, maar ook daar nemen turbomotoren de overhand. Van al die topmotoren uit het vorige decennium was de Mercedes ’63’ misschien wel de meest magistrale motor.

De ’63’ duidt op een cilinderinhoud van 6,3 liter. Dat klopt niet helemaal, want de motor was eigenlijk 6.2 liter groot. Toch werd er gekozen voor de ‘6.3’-benaming. Het was een hommage aan de 300 SEL 6.3. Dat is de eerste Mercedes met het ware AMG karakter (zonder dat het een AMG was!). In feite was het de motor uit de Mercedes 600, maar dan in de kortere, ‘gewone’ S-Klasse. Een icoon was geboren. De 300 SEL 6.3 was waanzinnig comfortabel, maar tegelijkertijd ook bloedsnel. 0-100 km/u duurde ongeveer 7 seconden en de topsnelheid lag rond de 230 km/u. Dat zijn nu nog steeds prima waarden, maar sensationeel in 1968, het jaar waarin de auto werd gelanceerd.

Op basis van die 300 SEL 6.3 werd er door AMG een race-variant gebouwd. AMG was toen nog een tuner, geen onderdeel van Mercedes. De carrière van de ‘Rote Sau’ (Rood varken, koosnaampje) was van korte duur. De auto zoop als een malle en vrat achterbanden. Die achterbanden waren sowieso wel een dingetje. Naast zeldzaam waren ze vaak niet toegestaan. Hoogtepunt was de 2e plaats tijdens de 24 uur van Spa-Frachorchamps in 1971. Geinig weetje: voor sommige races werd het blok uitvergroot tot maar liefst 6,8 liter. De benaming ‘6,3’ klopt dus ook bij deze auto niet.

De nieuwe 6.3 was de eerste motor die AMG zelf ontwikkelde. Daarvoor werden bestaande motoren opgevoerd door middel van (onder andere) het vergroten van het cilinderinhoud of de montage van een mechanische compressor. Het is een overvierkant blok, dat wil zeggen dat de boring (breedte van de cilinder) groter is dan de slag (de lengte van de cilinder). Dat houdt in dat de motor graag toeren wil maken. Het nadeel is vaak minder trekkracht onderin. Om dat te tackelen was het slagvolume maar liefst 6.208 cc. Hierdoor had de AMG M156 motor zijn romige, rijke karakter. Omdat geforceerde inductie ontbreekt, is de reactie op het gaspedaal ook een stuk beter. Op verbruik na was dit een perfect blok.

De eerste auto waarin de motor werd gepresenteerd was een CLK DTM. Het koetswerk zal bekend voorkomen. De bodykit was dezelfde als die van de straatversie van die uiterst zeldzame auto. Het was voornamelijk een showcase om de motor te laten shinen. Tot die tijd had BMW (Motorsport) nog altijd de naam de beste motoren-bouwer uit Duitsland te zijn. Om duidelijk te maken dat het wat bijzonders was, werd de auto oranje gespoten, met grote AMG-logo’s op de zijkant.

De generatie Mercedessen met de M156 motor zijn voor AMG enorm belangrijk geweest. Daarvoor waren AMG’s nogal logge boten die snel in een rechte lijn waren. Erg indrukwekkend, maar weinig finesse. Nu zijn deze AMG’s allemaal heerlijk fout en bruut. Er zijn echter wel stappen gemaakt op het gebied van wegligging, remmen en stuurgedrag. Gelukkig blijft de brute V8 altijd de boventoon voeren.

Uiteraard is het rijden van een AMG een uiterst kostbare aangelegenheid. Destijds moest je minimaal dik een ton meenemen om jezelf te trakteren op de geneugten van de M156 V8. Omdat AMG’s goed verkocht zijn en er vaak behoorlijk mee wordt gereden, zijn de prijzen zeer acceptabel. Voor een fractie van de nieuwprijs kun je een raszuivere AMG komen voorrijden. Natuurlijk, de kosten voor brandstof, rubber en onderhoud zijn niet mals. Calculeer dat in en je hebt een karaktervolle allemansvriend waarmee je in principe elke dag kunt rijden. Hieronder staan ze, van goedkoop naar wat minder goedkoop:

ML 63 AMG (W164)

+/- 20.000 euro

We trappen af met de goedkoopste én logste variant die deze motor gebruikt. De Mercedes ML is niet bepaald de ideale basis om een snelle versie van te maken. Het ding weegt namelijk meer dan 2.200 kg. Voor de topsnelheid maakt dat niet uit, want alle AMG’s zijn (min of meer) begrensd op 250 km/u. Dankzij de vierwielaandrijving kom je wel altijd goed weg bij de verkeerslichten. Iets wat bij sommige AMG’s een delicate rechtervoet vergt. Voor 20 mille pik je er al eentje op uit Duitsland. Tuurlijk, daar komen nog wat kosten bovenop voor import. Maar je krijgt enorm veel waar voor je geld. Daarbij is deze auto superlief voor het milieu. Elke kilometer stoot de ML 63 AMG (rijtest) zo’n 392 gram naar buiten. En zoals wij allen weten is CO2 goed voor bomen.

C63 AMG (W204)

+/- 24.000

Dit is de favoriet onder velen. Het feit dat AMG zo’n dikke V8 in de kleine C-klasse lepelde was eigenlijk krankzinnig. De V8 was minder krachtig dan in de andere AMG’s. Het maximum vermogen was 457 pk, dankzij een ander in- en uitlaattraject. Daar was minder ruimte voor in de C-klasse. De prestaties van de C 63 AMG (rijtest) zijn desalniettemin indrukwekkend. 0-100 km/u in 4,6 seconden en een verbruik in de stad van 1 op 4,7 km. Destijds een vrij prijzige auto (meer dan 115.000 euro), maar tegenwoordig zijn de prijzen een stuk vriendelijker. Met name in Duitsland lijkt de C 63 AMG Estate (rijtest) impopulair te zijn. De prijzen beginnen daar vanaf zo’n 24 mille.

S 63 AMG (W221)

+/- 25.000 euro

Tegenwoordig is het verschil tussen de S 63 en S 65 AMG (rijtest) niet zo heel erg groot. Allebei koppelmonsters met turbo’s. Dat was in 2006 wel anders. De S 63 AMG was een vreemde combinatie tussen Nascar en een herenclub. Aan de ene kant was het een gedistingeerde limousine met alle mogelijke gadgets, comfort en luxe. Aan de andere kant was de motor brutaal en aanwezig. Zo’n 10 jaar geleden was het een peperdure Benz: je moest minimaal 2 ton meenemen. Tegenwoordig staan de goedkoopste exemplaren voor iets meer dan 10% van de oorspronkelijke nieuwprijs te koop. Nog een voordeel van de S63: je kon deze ook in een korte uitvoering krijgen. De S 65 was altijd de lange variant.

CLS 63 AMG (C219)

+/- 26.000 euro

De CLS kwam net te vroeg voor de M156 motor. De CLS is een vierdeurs coupé op basis van de E-Klasse. De CLS 55 AMG was dus eigenlijk een E 55 AMG, maar dan met een mooiere koets. Na iets minder dan twee jaar werd deze opgevolgd door de CLS 63 AMG (rijtest). Het vermogen ging van 476 pk naar 514 pk, maar het koppel daalde van 700 Nm naar 630 Nm. Het hele karakter van het blok was anders, want het koppel van de CLS63 was later in het toerengebied beschikbaar dan in de CLS 55. Ook het verbruik was erger dan voorheen. Maar de CLS 63 AMG klonk magistraler dan ooit. Dat dan weer wel.

CLK 63 AMG Cabriolet (A209)

+/- 27.000 euro

Bij de meeste AMG’s volgde de ’63 AMG’ de ’55 AMG’ met ‘Kompressor’ op. Zo niet in de CLK-klasse. Tot 2006 had de CLK 55 AMG de 367 pk sterke V8 zonder compressor. Daarna werd ook hierin de 63 AMG geleverd. Toch even 109 atmosferische paarden erbij (476 pk). Het grote voordeel van deze AMG is natuurlijk dat je de motor uitstekend kunt horen. Natuurlijk, zelfs bij de Vomar in Zaanstad vinden ze het een ordinaire auto. Maar ze zijn relatief gezien spotgoedkoop. Met name de Cabrio’s lijken niet echt gewild te zijn. De Coupé’s zijn wat duurder en de Black Series zijn inmiddels onbetaalbaar. Je zal er maar eentje verkocht hebben.

E 63 AMG (W211)

+/- 28.000 euro

De snelste taxi van de standplaats Diemen-Zuid. Eigenlijk is dit de wederopstanding van Der Hammer. Dat was een E-klasse van AMG met een dikke V8 (tot wel 6 liter groot) onder de kap. De E 500’s en E 55’s hadden een kleinere motor. Net als bij de CLS heb je bij de E 63 AMG (rijtest) hier minder koppel en een hoger verbruik dan de voorganger, maar een mooier geluid. Gek genoeg liggen de prijzen iets hoger, alhoewel je er eentje kunt scoren voor een bedrag lager dan dat je betaalt voor een C 160.

R 63 AMG (W251)

+/- 30.000 euro

Dit is de vreemdste eend in de bijt. De R 63 is een grote, luxueuze MPV met dus die V8 erin gelepeld. Dat lijkt overigens vreemder dan het daadwerkelijk is. De R-klasse is technisch gezien namelijk gewoon een ML, alleen dan wat minder hoog op de poten. Het was destijds een van de eerste Mercedessen die je met dit blok kon bestellen. Nou ja, bestellen. Op speciale aanvraag werd er eentje voor je gebouwd. Naar het schijnt rijden er zo’n 220 wereldwijd rond.

CL 63 AMG (C216)

+/- 35.000 euro

Hier kunnen we kort over zijn. Dit is natuurlijk een coupe-versie van de S 63 AMG. Sterker nog, tegenwoordig heet de CL weer S-Klasse Coupé. Er zijn wel wat uiterlijke verschillen. De CL heeft zo’n schitterend gestrekt silhouet. Zeker met de de zijruiten naar beneden, de CL heeft namelijk geen ontsierende B-stijl. Of dat de reden is, is niet duidelijk, maar het feit is wel dat een CL een stukje duurder is dan een vergelijkbare S 63 AMG.

SL 63 AMG (R230)

+/- 40.000 euro

Het duurde even voordat de deze motor in de SL van de R230-generatie terecht kwam. Voor lange tijd gaf Mercedes toch de voorkeur aan de SL 55 AMG. Toen de andere Mercedessen een upgrade kregen met de 6.2 liter, ontvingen de SL 55 AMG en G 55 AMG een upgrade (517 pk) van de 5.5 compressor-motor.. In 2008 wordt de SL grondig gefacelift, iets te grondig wellicht. De SL werd er namelijk niet mooier op (maar lelijker) en de oude 5.5 werd eindelijk vervangen door de nieuwere 6.2. Het karakter van de SL veranderde behoorlijk door de motor, maar ook door de nieuwe automaat met droge platen-koppeling. De SL 63 AMG (rijtest) was een aanmerkelijk sportievere auto dan de SL 55 AMG. In tegenstelling tot de SL 55 AMG verkocht de SL63 aanzienlijk minder goed. De prijzen liggen aanmerkelijk hoger. De eerste exemplaren komen voor zo’n 40 mille in de buurt. Dat lijkt veel, maar het valt eigenlijk best mee.

Bonus: SLS AMG (R197)

+/- 140.000 euro

De SLS was de opvolger van de bijzonder kitscherige SLR McLaren (rijtest). De SLS AMG was cleaner, met licht een retro-randje. Mede dankzij die deuren was het overduidelijk dat dit een moderne herinterpretatie was op de originele SL. De betaalbaarste variant is de SLS Roadster (rijtest), veelal met met redelijk wat kilometers op de klok. Instappen doe je vanaf zo’n 140.000 euro, alhoewel je wel rekening dient te houden met de BPM die je nog moet afdragen. De SLS Roadster is namelijk wat jonger (hoe ouder de auto, hoe lager het bedrag in rest-BPM). De motor in de SLS is weliswaar eveneens de 6.2 V8, maar is wel degelijk iets gewijzigd waardoor de motorcode M159 is.

Superbonus: Mercedes AMG GT3

De SLS AMG is niet heel erg lang in productie geweest: 2010 tot 2014. De auto werd opgevolgd door de AMG-GT. Weer een stapje minder extreem dan zijn voorganger. De SLS AMG GT3 raceauto werd eveneens opgevolgd door een AMG-GT3. Waar de straatvariant een kleine V8 met dubbele turbo heeft, mag de racevariant van de AMG GT het nog doen met de oude, 6.208 cc grote brute V8.