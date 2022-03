BMW M240i xDrive rijtest en video

Een shortwheelbase BMW Coupé, daar hebben we wel zin in. Dus is het de hoogste tijd voor de rijtest van de BMW M240i xDrive.

Drie keer is scheepsrecht

Met de tijd zijn we ze zeker gaan waarderen, maar niet per se omwille van het uiterlijk. De 1-serie Coupé was raar gedrongen, hoewel je na het rijden van de 1M je dat allemaal vergeet. De 2-serie Coupé had in de standaardtrim iets ieligs. Natuurlijk is een M235i of M240i een kanon van een auto, maar als M2 klopte het qua proporties weer. De huidige 2-serie Grancoupe is in de basis een voorwielaandrijver en ziet er ook zo uit. Niets mis mee, als je liever een Audi had gekocht.

Gelukkig doet BMW het met de nieuwste generatie 2-serie Coupé het weer helemaal goed. De 2-serie staat op een ingekort 3-serie/4-serie platform en heeft de aandrijving waar het hoort: de achterwielen. Hoewel de BMW M240i uit de rijtest natuurlijk xDrive heeft.

Wat ik persoonlijk leuk vind, is dat de 2-serie niet zomaar een gekrompen 4-serie Coupé is. Natuurlijk is de grote grille wel gebleven, maar achterlichten en koplampunits zijn duidelijk anders. De koplampen zouden een verwijzing naar de BMW 02 uit de jaren zeventig moeten zijn. Die had een enkele ronde koplamp, maar zo duidelijk springt die er niet uit in de M240i, maar goed.

De 2-serie Coupé is meer gedrongen dan de 4-serie: met zijn lengte van 4,54m is de M240i 23cm korter dan de M440i Coupé. De wielbasis is 11cm korter geworden en de 2-serie is ook zo’n 50kg lichter.

M240i met de heerlijke zes-in-lijn

Voor de aandrijving tekent het al te bekende B58 zes-in-lijn blok van BMW. Personalia zijn 3 liter groot, verstelbare nokkenassen, een enkele twinscroll turbo en directe benzine injectie.

Het 2998 cc grote blok levert een 374 pk en 500 Nm aan koppel. Dat is een plus van 34 paardjes ten opzichte van zijn voorganger en ook meer dan de eerste M2. Vierwielaandrijving en een achttraps steptronic transmissie behoren tot de standaarduitrusting. De standaard sprint naar de 100 doet de M240i xDrive daarmee in 4,3 seconden. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u.

Voor als het minder snel hoeft (of het budget wat minder riant is) heeft BMW de 184 pk sterke 220i en de 245 pk sterke 230i in de pijplijn. Of er nog veel vraag is naar dieselcoupes durf ik te betwijfelen, maar de prijslijst vermeldt wel de 190pk sterke 220d Coupé. Ongetwijfeld een lekkere kilometervreter, maar vaak zullen we die in Nederland niet meer zien.

Standaard sperdifferentieel!

Om de vorige generatie 1-serie en 2-serie af te maken, was een trip naar de BMW dealer of naar Hardeman Motorsport nodig. Het blijft moeilijk uit te leggen, maar de transformatie van mijn oude M135i was daarmee compleet.

Genoeg afgedwaald en terug naar de M240i xDrive. Het meeste vermogen gaat naar de achterwielen en dat voel je ook echt. Onderstuur is de M240i vreemd en overstuur is op commando kinderlijk eenvoudig op te wekken. Laten we het erop houden dat het voor de staat van de achterbanden en behoud van mijn rijbewijs goed was dat de M240i weer terugging naar BMW. Zelden zo vaak een klein (of groot) driftje neergelegd. De balans van de auto is fantastisch. Het elektronisch aangestuurde M Sportdifferentieel van de M240i kan tot 100% sperren en zorgt voor een veel lekkerder weggedrag. De achterwielen duwen de auto nog mooier de bocht in dan zonder sper mogelijk is.

De rest van het recept is bekend van zijn broers en zusters: het motorblok ligt in de lengterichting, de gewichtsverdeling is 50:50 en de carrosserie is een stuk stijver dan de vorige generatie. Op sommige plaatsen is de stijfheid nog verder vergroot: de topmounts aan de voorzijde zijn van gegoten aluminium en het geheel is 50% stijver. Goed voor de stuurprecisie, voor minder afrolgeluid en het geeft het onderstel een beter platform om vanaf te werken.

Typisch BMW interieur

Binnenin zijn er geen grote verrassingen te vinden. Voor de huidige BMW-rijders zal het vertrouwd voelen en dat is ook wat waard. Het infotaimentscherm staat boven op het dashboard en is niet zo belachelijk groot als bij andere merken. Voor de bediening is er nog steeds de iDrive contoller met wat fysieke knoppen. Geen grote veranderingen, maar het werkt wel fijn.

Prijs en conclusie BMW M240i rijtest

De prijs van 75.336 euro hakt er wellicht in. Aan de andere kant: dat is zo’n 9 mille goedkoper dan de M440i Coupé die maar weinig extra’s biedt. Qua specificaties verslaat de M240i op sommige fronten de M2 Competition die maar liefst 17 mille duurder was. Een conclusie van de rijtest zou kunnen zijn dat de BMW M240i xDrive een goede deal is. Het is in ieder geval een erg lekkere auto die we iedere petrolhead zouden kunnen aanraden.