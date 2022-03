Fabrieksnieuwe Aventador reed NIET te hard: ‘Klinklare onzin!’

De fabrieksnieuwe Aventador reed niet te hard, mocht je dat denken.

Gisteren was een zwarte dag voor Rick van Stippent van Stipt Polish Point, waarbij dat middelste woord slaat op ‘polijsten’ en niet op de herkomst van de medewerkers. Afgelopen zondag ging hij met zijn mooiste auto – een Lamborghini Aventador S – naar een meeting op het TT Circuit in Assen. Helaas crashte hij op de A28.

De beelden van de gecrashte Aventador die compleet in elkaar zit, zijn inmiddels overal het internet overgegaan. Gelukkig bleven Rik en de inzittende ongedeerd. Aan Hart van Nederland laat het volgende weten:

Ik ben de macht over het stuur verloren. We zijn een paar uurtjes verder, maar het besef begint nu pas te komen. Ik ben een enorme autoliefhebber en écht zuinig op mijn auto’s. Dus het is voor mij wel een zwarte dag in mijn leven. Ik ben mijn mooiste auto kwijt, maar ik ben wel een leven rijker. Rick van Stippent, is gelukkig ongedeerd.

Het ongeluk was het nieuws van de dag. Het gebeurt niet vaak dat een auto van een half miljoen in een paar seconden afschrijft naar praktisch 0 euro. Overigens wordt het bedrag van een half miljoen genoemd, maar de meeste Aventadors in deze specificatie doen op het moment zo’n 350.000 tot 400.000 euro.

Aventador reed NIET te hard

Alsnog een hele hoop geld. Waarom dan er alsnog zo hard mee rijden? Nou, wat blijkt, hij reed helemaal niet te hard!

Dat is klinkare onzin! Als je goed naar de bandensporen kijkt, heb ik niet eens een remweg gehad. We zijn over die heuvel heengegaan en hij is gaan draaien. Het enige wat die auto heeft gedaan, was alleen maar tollen. Er is geen remweg te zien. Als je echt veel te hard rijdt en je komt ergens op af en je gaat vol in de ankers, dan heb je eerst nog een remweg. Heeft ‘ie gewoon niet gehad. En eer dat ik die auto bij elkaar heb verdiend, dan moeten we wel misschien tien jaar wachten Rick van Stippent, reed niet te hard.

Kortom, wij zaten met onze eerste aanname dat de auto zo’n 90 topt 95 km/u reed er niet ver naast.

