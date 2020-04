Mercedes CLA zakt voor beruchte elandtest

Oh nee, de compacte Mercedes CLA die het lastig heeft bij de elandtest. Waar kennen we dat van?

De Mercedes-Benz CLA is niet geslaagd voor de elandtest. Althans, dat concludeert het Spaanse KM77. De Elandtest was voor Mercedes eind jaren ’90 een dingetje.

A-Klasse

De toen fonkelnieuwe Mercedes-Benz A-Klasse moest het C-segment gaan veroveren met een interessante bouwwijze, slim interieur en een Mercedes-Benz ster in de grille. De wegligging was wispelturiger dan een fractievoorzitter tijdens een formatieperiode. Dat niet alleen, de A-Klasse viel bijna om. Reden voor Mercedes om de auto te modificeren. Als dat niet genoeg was: de Smart faalde ook voor die test. Dus de aanval van Daimler-Benz op het marktsegment van kleinere auto’s ging aanvankelijk niet al te best.

Spaanse elandtest

Maar nu is Mercedes veel verder. De A-Klasse is niet meer een ‘hoge’ auto en we hebben al jaren niets gehoord over elandtesten en Mercedessen. Tot nu, helaas. Meestal komt het Zweedse magazine Teknikens Värld met uitslagen, maar ditmaal werd er een Mercedes getest en te licht bevonden in een land waar geen elanden zijn: Spanje.

Werkwijze

Maar de werkwijze van het Spaanse KM77 is wel bijna gelijk aan die van Teknikens Värld. Op een testcircuit worden er diverse proeven gedaan om te kijken hoe een auto zich gedraagt in noodsituaties. In dit geval werd er getest met een Mercedes-Benz CLA200 Coupé met het AMG-pakket. Je zou aannemen dat een lage ‘coupé’ (het is natuurlijk gewoon een sedan) met een sportpakket, grote wielen én laagprofiel banden uitstekend zou scoren. Het resultaat is echter anders. De Mercedes CLA en de elandtest zijn geen vrienden. De CLA200 glijdt, onderstuurt en heeft gewoon totaal geen grip in deze situatie. In dit geval ging het om een snelheid van 76 km/u. De testcoureurs van KM77 verlaagden hun snelheid om zo te kijken of het resulaat beter was.

Slijtvast spaarrubber

Dat was het gelukkig ook, maar nog altijd bleek de CLA bijzonder weinig grip te hebben. De CLA 200 slaagde pas voor de test nadat de snelheid was verlaagd tot 66 km/u. Volgens de testers kwam het door te veel body-rol en te weinig grip van de banden. Om de 19″ wielen lag Bridgestone Turanza T005 225/40-rubber. Ondanks de flinke afmetingen, is de Turanza geen sportieve band zoals de Potenza dat wel is, bijvoorbeeld. De Turanza is gebouwd om vooral heel erg slijtvast en zuinig te zijn.

Uitstekend

Er werd overigens ook getest met een CLA Shooting Brake op de dezelfde banden met een iets betere einduitslag. Daarmee zegt KM77 niet dat de wegligging slecht is. Het is alleen opmerkelijk dat de auto niet erg goed scoort in deze discipline. In de slalom scoorde de CLA200 namelijk uitstekend, zonder hinderlijke ingrepen van het ESP. Bekijk de video hieronder: