De Britten van Jaguar Land Rover doneren auto’s en laten zich van hun beste kant zien.

Het coronavirus heeft op dit moment bijna de gehele wereld in zijn greep. Zelfs voor rasoptimist Donald Trump is er nu (eindelijk) voldoende aanleiding om maatregelen te nemen.

Effecten

Ook in de autoindustrie zijn de effecten van het coronavirus merkbaar. De Salon van Genève ging niet door (evenals een paar andere beurzen), introducties worden uitgesteld, fabrieken worden tijdelijk gesloten en sommige fabrieken gaan tijdelijk beademingsapparatuur produceren, bijvoorbeeld.

Rode Kruis

Daarnaast laten merken zich van hun beste kant zien. Zoveel mogelijk merken proberen hun personeel aan boord te houden (Tesla uitgezonderd) of dragen op een andere manier hun steentje bij. In Engeland doen ze er een schepje bovenop. Land Rover doneert auto’s aan het Rode Kruis. Dat zet op zich wel zoden aan de dijk. Van die 160 auto’s gaan er 57 naar ‘het eigen land’. Nee, niet India, maar het Verenigd Koninkrijk.

Ingezet

Deze auto’s worden ingezet om mensen te helpen die niet naar het ziekenhuis kunnen. Mensen die ziek zijn en/of eten en drinken nodig hebben, bijvoorbeeld. Ook in andere landen doet Jaguar Land Rover goede zaken. Zo hebben de vertegenwoordigers van Jaguar en Land Rover in Zuid-Afrika, Spanje, Frankrijk en Australië hun auto beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis. Ook daar worden de voertuigen ingezet om hulp te bieden aan mensen die zomaar even op eigen kracht naar de arts of ziekenhuis toekunnen.

Nieuwe Defenders

De meeste auto’s die gedoneerd zijn, zijn nieuwe Defenders. Handig, want dan is er voldoende ruimte voor alle benodigdheden. Ook zijn de bestuurders zo in staat om in principe in elke uithoek te kunnen komen met de auto. Overigens was dat niet de eerste reden om te kiezen voor een Defender. De verklaring voor die keuze is eigenlijk heel erg simpel. Land Rover had daar een heleboel van klaar staan voor diverse introducties. Nu de meeste zijn uitgesteld, dienen de Defenders een nieuw doel.