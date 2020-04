Deze Lamborghini Huracan spoiler is klaar voor 402 km/u

Jazeker, met de Lamborghini Huracan spoiler kun je op stabiele wijze achter de Veyrons aan.

Vroeger was het leven zo simpel. Je ging naar Lamborghini en kocht daar een Countach. Je koos een typische jaren ’70 kleur, stapte in, en de auto liet je (op een magische wijze) de kleur van je onderbroek veranderen.

Cannonbal Run

Maar sinds de film ‘Cannonball Run’ en de strapatsen van de Duitse firma Koenig moet je gewoon spoilers op een Lamborghini hebben. Bij de film Cannonball Run deed er een countach mee, voorzien van achterspoiler. Deze was (aanvankelijk) niet leverbaar op de Countach, maar klanten wilde er absoluut wel eentje.

Ondanks dat de spoiler niet bevorderlijk was voor de wegligging (de neus werd er erg licht van), bleek het een zeer populair accessoire. Mensen met een supercar vinden dat een grote vleugel er gewoon op hoort. Leuk weetje waar je verder niet zoveel aan hebt: Wolfgang Hagedorn, de oprichter van Novitec, was niet zo’n fan spoilers op de Ferrari’s met V8 middenmotor. Hij wilde het echter niet van de accessoire lijst schrappen: het was namelijk het best verkochte item van Novitec.

Novitec

Het gaat in dit geval niet om Novitec, maar 1016 Industries. Voor vandaag hebben ze de Lamborghini Huracan iets onder handen. Niet zomaar een Huracan, maar de allernieuwste, de Huracan EVO. Nu is dat model al heftiger dan ooit, bij 1016 Industries doen ze er graag een paar schepjes bovenop. Ze hebben bij 1016 Industries een heel arsenaal aan accessoires voor diverse Lamborghini’s en dus ook de populaire Huracan. Nu hebben de tuners ook onderdelen voor de Huracan EVO.

1016 Industries

Een van de specialiteiten van 1016 Industries is koolstofvezel. Ze vervaardigen bijna elk deel uit het bijzonder dure, maar lichte en sterke materiaal. Naast die eigenschappen levert het bijna altijd een fraai resultaat op. Een Lamborghini mag wel een beetje drama uitstralen, uiteraard.

Splitter

Aan de voorzijde zien we een (nog) grotere splitter. Deze is standaard van kunststof, maar in dit geval van koolstofvezel. Hetzelfde geldt voor de ‘kofferklep’ , die nu ook van dit materiaal is gemaakt. Het scheelt aanzienlijk qua gewicht: 8 kilogram ten opzichte van eens standaard Huracan EVO. Vergeet niet dat bij die auto de onderdelen niet in lood zijn uitgevoerd.

Carbon

Daarnaast zien wie naast de nieuwe kofferklep compleet andere voorschermen aan de zijkant. Deze lijken geïnspireerd te zijn op de raceauto’s van Lamborghini. Wederom zijn beide schermen vervaardigd uit carbon. Ook zijn ze voorzien van enorme luchtsleuven. Naast het feit dat ze de Huracan een brutere uitstraling geven, scheelt het ook in het gewicht: 5 kilogram.

Achterspoiler

Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de achterspoiler. Deze is bijzonder licht (uiteraard) en volgens 1016 Industries kan de spoiler snelheden aan tot 402 km/u. Een Huracan EVO loopt af-fabriek zo’n 330 km/u, maar er zijn voldoende tuners, zoals Underground Racing, die er middels een Twin Turbo-conversie meer dan 1.200 pk uit halen.

Meer vermogen en koppel

Dat doen ze bij 1016 Industries niet. Het vermogen en koppel stijgt een heel klein beetje.Je hebt nu 660 pk en 626 Nm tot je beschikking. Dat is 20 pk en 26 Nm meer dan standaard. Waarschijnlijk om de weerstand van de Lamborghini Huracan spoiler te compenseren. Nu knalt een Huracan EVO al in 2,9 seconden naar de 100 km/u, dus heel veel meer heb je toch niet nodig. De onderdelen zijn per direct leverbar.