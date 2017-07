Mercedes doet F1-auto Lewis Hamilton in de verkoop

Uitverkoop bij de Duitsers!

Mercedes heeft een exclusieve huiscollectie in Stuttgart. Af en toe haalt het automerk er de bezem doorheen. Oude modellen moeten plaatsmaken voor ander spul. De voertuigen die worden verkocht vallen onder de All Star-selectie. Een soort SterOccasion, maar dan voor auto’s die in het Mercedes-museum hebben gestaan.

Eén van de auto’s die je straks kunt kopen is de W04. Dit is de oude Formule 1-auto van Lewis Hamilton. Met deze bolide reed de Britse coureur als eerste over de finish tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2013. Hamilton eindigde het seizoen op de vierde plaats. Deze racer heeft geen turbo zescilinder zoals hedendaagse F1-auto’s. De krachtbron van de W04 is een atmosferische 2.4-liter V8 met een vermogen tussen de 750 en de 830 pk. Het blok gilt door tot maar liefst 18.000 t/pm.

Naast de W04 gaat er ook een oude DTM-tijger de deur uit. De AMG-Mercedes C-klasse Touring Car werd gebruikt van 2004 tot en met 2007. Onder de kap een vierliter V8 met 470 pk. De top van dit monster bedraagt 280 km/u. Dit specifieke voertuig is nooit gebruikt tijdens een DTM-race, maar fungeerde als testwagen. Het is niet bekend wat de vraagprijs is van beide voertuigen.