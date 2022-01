Mercedes suggereert dat Hamilton gewoon in de F1 blijft

Lewis Hamilton heeft nog altijd niks van zich laten horen, maar zijn team Mercedes suggereert inmiddels dat de Brit blijft.

De pijn van de smadelijke nederlaag van Lewis Hamilton in het gevecht met onze held Max Verstappen zeurt nog altijd na bij de kersvers ridder. We kunnen allen zien hoe de kampioen bloedt door zijn acties op sociale media. Toto Wolff zei dat deze wond nooit heelt. Zelfs zijn broer Nicolas werd op een gegeven moment gevraagd of Lewis wel oké was. Maar ook hij liet de zwaar verwonde racelegende maar even met rust.

Dit alles is natuurlijk koren op de molen van de speculatiemolen. Feit was in ieder geval dat Hamilton nog een contract heeft bij Mercedes tot en met 2023. Maar ja, dat is natuurlijk zo ontbonden als een van de twee partijen dat zou willen. Was Hamilton van plan geweest te stoppen als hij zijn achtste titel pakte? Of wilde HAM nu misschien juist stoppen, omdat deze pijn te groot is om te overwinnen? En als dat dan gebeurde, wie moest er dan volgend jaar in de Mercedes plaatsnemen? Had onze Nyck de Vries dan bijvoorbeeld een kans? Of moest Bottas misschien alsnog terug uit de mottenballen worden getrokken?

Voorzichtig kan nu alle bovenstaande speculaas voorlopig weer de ijskast in. Mensen die hadden ingeschat dat de eerzucht van Hamilton te groot is om het hierbij te laten, krijgen namelijk waarschijnlijk gelijk. Het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team heeft enkele uren geleden namelijk de volgende Tweet de wereld uitgegooid, waarin zei stellen dat tegenslag sommigen breekt maar anderen beweegt om records te breken:

Adversity causes some to break; others to break records. 💜🖤💪 pic.twitter.com/KVTf6iXKma — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022

Gezien de inspirerende foto van Lewis Hamilton die naar het licht kijkt bij deze tekst, interpreteren we dit zomaar als een bevestiging dat Lewis blijft. Bereid je dus maar voor op de Still I Rise-tour die dit seizoen over de circuits zal razen. Tenzij de W13 natuurlijk een traag hok blijkt te zijn, maar daar gaan we niet vanuit…Hamilton campeão 2022?