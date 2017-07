Watergruwel! Ook deze N-wegen krijgen trajectcontroles

Big Brother kan het niet laten om ons nóg scherper te controleren.

Het Openbaar Ministerie heeft namelijk bekend gemaakt dat er binnen afzienbare tijd trajectcontroles komen op N-wegen. Je weet wel, die troosteloze, veelal kaarsrechte asfaltlinten waar je uit frustratie je stuur op zit vreten omdat je uit angst voor struikrovers met een slakkengang door moet sukkelen. Naar verluidt heeft een verknipte geest ooit aan Hades voorgesteld om deze leidensweg op te nemen in het martel-arsenaal van de hel, maar vond de head honcho himself dat te ver gaan.

De rebellen onder jullie zullen nu zeggen ‘dan regel je een flitsmelder en trap je het gaspedaal toch stiekem wat verder in’. Los van het feit dat je dan NAAR DE HELLLL gaat een puike optie, maar de overheid gaat deze loophole volgens RTL Nieuws nu sluiten. Door de flitspalen ‘aan elkaar te knopen’ gaan de wetsdienders ook op N-wegen namelijk je gemiddelde snelheid vastleggen, net zoals dat nu al op enkele stukken snelweg het geval is.

De provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland krijgen de primeur, maar de verwachting is dat de rest van Nederland daarna zal volgen. Het duurt naar verwachting wel nog ongeveer twee jaar voordat een en ander operationeel is. Check hieronder een overzicht van de wegen waar je kans maakt om de eerste te zijn die het bokkie is.

Flevoland:

N706, Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport

Friesland:

N351, tussen Wolvega en Oosterwolde

N381, tussen Drachten en Donkerbroek

Limland:

N275, tussen Blerick en Nederweert

N564, tussen Weert en grens België

N277, tussen Ysselsteyn en Zeeland

N270, tussen Venray en Ysselsteyn

Utrecht:

N230, provinciale deel van de Zuilense Ring (oostelijk gedeelte)

N414, tussen Eembrugge en Bunschoten

Zeeland:

N253, Rondweg Sluis

N256, Zeelandbrug