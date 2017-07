6 dingen die we weten over de nieuwe Audi Q8 en SQ8

Audi is momenteel druk bezig met het testen van de nieuwe Q8. Wat is er eigenlijk bekend over deze SUV?

Wel, een aantal zaken. Audi presenteerde eerder dit jaar de Q8 Concept. Wat toen meteen opviel was de lengte van de SUV. De Q8 Concept is 502 centimeter lang, bij een wielbasis van 3 meter. Daarbij had de auto een sportief voorkomen. Hieronder lees je wat bekend is over de productievariant van de Q8 en wat er mogelijk (nog) gaat komen.

Een sportieve versie: SQ8 of RS Q8

De spyshots in de gallery tonen een Q8 in camouflage. De aandacht gaat meteen naar de uitlaatsierstukken. Vier schoorstenen wekken de indruk dat er een hete variant gaat komen van de nieuwe SUV. De kans is sterk aanwezig dat Audi de 4.0 biturbo V8 in petto heeft voor dit topmodel. Zo komt het merk uit Ingolstadt eindelijk met een antwoord op de BMW X6 M (rijtest) en de Mercedes-AMG GLE 63 Coupé (rijtest).

Een nieuw hybridesysteem

Het nieuwe Mild-Hybrid Electric Vehicles (MHEV)-systeem debuteert op de nieuwe Audi A8 en komt ook naar de Q8. Deze hybride techniek helpt de brandstofmotor tijdens acceleratie. Dit moet resulteren in een zuiniger verbruik. De Q8 Concept laat op papier al zien dat de SUV daarmee behoorlijk zuinig kan zijn. De SUV zou 2,3l per 100 km verbruiken, volgens de NEDC-testcyclus. Hoe zuinig de SUV echt gaan zijn, ten opzichte van andere SUV’s zonder deze technologie, is afwachten.

Virtual Cockpit 2

Het digitale scherm dat de analoge klokken vervangt, krijgt met de Q8 een update. De nieuwe generatie Virtual Cockpit krijgt 3D-mogelijkheden en werkt met een resolutie van 1920 x 720 op een 12,3-inch scherm. Daarbij zal de Q8 een head-up display krijgen dat compatibel is met augmented reality.

Geen knoppen

Ook nieuw, ten opzichte van de huidige Audi-modellen, is het interieur. De Duitsers nemen afscheid van fysieke knoppen. Touchscreens komen hiervoor in de plaats. Acties uitvoeren gaat door middel van een touchpad.

Platform

De Q8 komt op het MLB-platform van Volkswagen te staan. Hier staat bijvoorbeeld ook de Q7 op. In tegenstelling tot de Q7 zal de Q8 geen zevenzitter worden. Dit komt onder andere door de aflopende daklijn, die dat ‘SUV Coupé’-gevoel moet geven.

Wanneer komt ‘ie?

Audi presenteerde het concept in Genève en het productiemodel zal in september op de IAA in Frankfurt staan. De nieuwe SUV kun je in 2018 bij de dealer bewonderen.

Met dank aan Dennis voor de tip!