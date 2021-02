Mercedes doet tegenovergestelde van BMW met C-klasse - Autoblog.nl

Geen revolutie qua design, maar wel onder de motorkap. Voor de AMG in ieder geval.

Er zijn weinig merken zo voorspelbaar als Mercedes. Voor buitenstaanders is dat misschien saai, maar de clièntele heeft er waarschijnlijk geen moeite mee. Zij weten wat ze van Mercedes kunnen verwachten: degelijke auto’s met een design dat misschien niet spannend is, maar wel gewoon klopt. Daarmee doet Mercedes dus precies het tegenovergestelde van een zeker ander Duits merk.

C-klasse

Na de facelift van de E-klasse en de nieuwe generatie S-klasse zitten deze modellen weer op één lijn. Alleen de C-klasse valt nu nog uit de toon. Dat kan natuurlijk niet, dus dat gaat Das Haus op zeer korte termijn rechttrekken. Mercedes zal niet rusten voordat je twee keer moet kijken om de C- en E-klasse uit elkaar te houden.

Teaser

Gezien de designkoers die Mercedes vaart is een teaser tamelijk overbodig, maar in de aanloop naar een onthulling is dat nu eenmaal een verplicht nummertje. Op de teaserfoto zie je exact wat je zou verwachten: een C-klasse met de koplampen en achterlichten van de nieuwe E- en S-klasse. Aan het profiel is weinig tot niets veranderd. Daarmee nomineren we de teaser van de nieuwe C-klasse bij deze voor de titel ‘minst verrassende teaser aller tijden’.

Volledig geëlektrificeerd

Als je de teaser zo ziet lijkt het om een facelift te gaan, maar niets is minder waar: het gaat hier om een nieuwe generatie C-klasse. Dit wordt dus de W206. Mercedes kondigt aan dat dit de eerste generatie wordt die volledig geëlektrificeerd zal zijn. Reken er dus op dat alle versies een hybride zullen zijn. En ja, dat geldt ook voor de AMG.

AMG

Aan dat laatste idee hebben we al even kunnen wennen met z’n allen, want daar schreven we in 2019 al over. Nu hoeft een hybride niet per se een karige motor te krijgen, maar dat is wel wat Mercedes van plan is. Waarschijnlijk krijgt de opvolger van de Mercedes-AMG C 63 niet eens een zescilinder, maar een vierpitter. Die gaat dus Mercedes-AMG C 180e heten of iets in die richting. Tenzij de marketingafdeling daar nog een draai aan weet te geven.

MBUX

Verder is er nieuws met betrekking tot het infotainmentsysteem. De C-klasse krijgt de tweede generatie MBUX aan boord. Daarmee hebben we al kennis kunnen maken in de kersverse S-klasse.

Over precies een week kunnen we alle ins, outs en foto’s delen. Dan staat namelijk de officiële introductie van de nieuwe Mercedes C-klasse op de agenda.