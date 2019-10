Nee! C63 AMG krijgt VIER-cilinder, Estate wordt geschrapt

Ja, jongens: dit gaat gewoon te ver, of niet?

Afgelopen maandag werd er op Autoblog een artikel gepubliceerd betreft auto’s die beter functioneren als het een EV was. Dat werd (uiteraard) met scepsis ontvangen. Een verbrandingsmotor biedt voor veel mensen emotie. Het geluid, de vibraties, het karakter, de geur: het is logisch dat mensen daar aan gehecht raken. Sterker nog, geluid van mijn wekker is het gegorgel van een Saab-turbomotor. Ik heb dan ook nooit een ochtendhumeur.

Dat zou ik ook niet hebben als ik elke dag zou moeten forensen in een Mercedes-AMG C63. Het is zo’n briljant pakket: luxe, verfijning, comfort, kwaliteit en zo’n moddervette V8. Dat allemaal in een redelijk bescheiden pakket als een C-Klasse. Dat is een auto die absoluut niet beter wordt van een elektromotor.

Maar dat gaat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wél gebeuren. Dat meldt AutoCar. De Mercedes-AMG C63 gaat zijn V8 namelijk verliezen. Nu was het al een klein wonder dat de huidige nog een V8 had en lag het in de lijn der verwachting dat AMG iets ging doen met een zes-in-lijn benzinemotor en een elektromotor ter ondersteuning. Maar AMG gaat een volle stap verder. De nieuwe C63 AMG krijgt namelijk een viercilinder benzinemotor.

Wordt de C63 dan een softie? Deels. De C63 zal namelijk de M139 viercilinder krijgen, een tweeliter viercilinder die in de A45S goed is voor 421 pk. AMG wist een tijdje geleden al te verklappen dat de motor ook in lengterichting gemonteerd kan worden. Tevens is het blok voorbereid om bijgestaan te worden door een elektromotor. Voor de PK-verslaafden onder ons: maak je geen zorgen, het systeemvermogen zal boven de 500 pk liggen.

De C63 AMG zal leverbaar worden als sedan, coupé en cabriolet. Er komt géén C63 AMG Estate. Dat was juíst de leukste uitvoering. Op zich laat die reden zich eenvoudig verklaren, die stationwagon wordt alleen in Noord-Europa een beetje verkocht. Wereldwijd zit niemand daar op te wachten. Mensen die een praktische AMG willen, kopen een SUV zoals de GLC63, waarvan de opvolgers óók een viercilinder krijgen.

Mocht je denken: dan ga ik sneaky voor een C43 AMG, want dan heb je tenminste nog een zescilinder, weinig kans. Ook de opvolger van de C43 krijgt een viercilinder en elektromotor, zij het wat minder heftig afgesteld. De C43 AMG zal wél leverbaar worden als stationwagon. De reden dat Mercedes dit doet is vrij logisch: CO2-emissies. De nieuwe aandrijflijn schijnt lichter te zijn dan de oude. Mocht je nauwelijks zijn bijgekomen van al dit nieuws, geven we je nog even een trap na: alle AMG’s zullen worden voorzien van 4Matic vierwielaandrijving. Voor sommige mensen best handig, trouwens.