Mercedes S-klasse (2021) rijtest video - Autoblog.nl

Eindelijk gingen we dan op stap met de gloednieuwe Mercedes S-klasse (2021) voor een rijtest en video!

Het is niet zo moeilijk om de nieuwe generatie Mercedes S-klasse te herkennen. Ze hebben bij Mercedes-Benz genoeg unieke kenmerken aan de W223 gegeven om hier echt iets fris neer te zetten.

En dat blijft niet alleen tot het uiterlijk beperkt. Het interieur heeft een transformatie ondergaan. Natuurlijk, zoals we van de S-klasse gewend zijn, zit het model volgepropt met de nieuwste gadgets én valt er nieuws te melden over de motoren en technologie. Kortom, er valt enorm veel te behandelen in de Mercedes S-klasse (2021) rijtest video!

‘Ons’ exemplaar betrof een S500 4MATIC. Nou denk je dan misschien, hoe bevalt zo’n soepelere achtcilinder? Op dat vlak is er dan meteen nieuws te melden. De V8 heeft plaats moeten maken voor een drie liter grote zes-in-lijn met een mild hybride constructie. De W223 is in deze variant goed voor een systeemvermogen van 435 pk en 520 Nm koppel. Het missen van de twee cilinders zit hem vooral in een stukje beleving, want met een sprint van 4,9 sec naar 100 km/u en een top van 250 km/u kun je gewoon spreken over prima cijfers.

Mercedes S-klasse varianten

De S500, met een vanafprijs van 155.578 euro, is niet het enige smaakje. Daaronder zit nog de S450 4MATIC met in de basis dezelfde zes-in-lijn. Deze variant levert 367 pk en is er vanaf 139.364 euro. Dieselen kan ook in vorm van de S350d met 286 pk. Dit is tevens de enige variant zonder vierwielaandrijving. Overigens is 4MATIC wel een optie. De prijs voor de S350d begint bij 133.593 euro. Daarboven zit de S400d met 330 pk en een vanafprijs van 149.239 euro. Op de lange termijn zal het aanbod qua motoren ongetwijfeld uitgebreid worden. Denk ook aan een Maybach en een AMG-uitvoering.

Mercedes S-klasse (2021) ervaring

Rijden met een S-klasse, het maakt niet uit om welke generatie het gaat, is altijd een ervaring an sich. Even parkeren bij de supermarkt of door een krappe parkeergarage rijden kan nog een behoorlijke uitdaging zijn. Wij reden met de verlengde variant van de nieuwe S-klasse. Het slagschip is dan ook 5,29 meter lang. Daarmee is het model weer een aantal centimeters langer geworden in vergelijking met de uitgaande generatie. Is de verlengde variant wat too much, dan kun je opteren voor de gewone uitvoering. Scheelt toch weer 11 centimeter.

Wat Wouters beleving is van de Mercedes S-klasse (2021) zie je in onze rijtest video. In de video komen ook de gadgets aan bod en alle technologische snufjes die Mercedes heeft bedacht voor deze nieuwe generatie.