Mercedes EQB is even duur als Tesla Model Y

Mercedes maakt de prijs bekend van de EQB.

Er is een makkelijke manier om een EV te bouwen en een moeilijke manier. De makkelijke manier is om een bestaand model te elektrificeren. Dit levert misschien niet de állerbeste EV’s op, maar Mercedes wil zo snel mogelijk een zo breed mogelijk aanbod aan EV’s neerzetten. Bijkomend voordeel is dat EV’s gebaseerd op reguliere model een vertrouwd design hebben.

Op basis van de GLA was er al de EQA en op basis van de GLB is er nu de EQB. Dit model kregen we twee maanden geleden voorgeschoteld. Qua uiterlijk is het gewoon een GLB, maar dan met de dichte grille, doorlopende LED-strip vanachter en 80-spaaks velgen.

Er zijn twee varianten van de EQB: de EQB 300 en de EQB 350. De eerste beschikt over 228 pk en 390 Nm koppel, terwijl de tweede er een schepje bovenop doet met 292 pk en 520 Nm koppel. De range hoeft geen rol te spelen bij de keuze tussen deze twee varianten, want die is in beide gevallen 419 km volgens de WLTP.

Wat uiteraard wél een belangrijke factor is: de prijs. Die maakt Mercedes zojuist bekend. De EQB 300 is te krijgen vanaf €64.031. Vanaf €66.935 heb je de EQB 350.





Interessant genoeg is de EQB 300 daarmee bijna even duur als de Tesla Model Y Long Range, die €64.000 kost. Die is alleen wel stuk rapper en heeft bovendien een range die een stuk groter is (507 km). Maar je het in geen Mercedes.