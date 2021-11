Goed nieuws, tanken gaat weer minder duur worden

Dat zijn de berichten waar we vrolijk van worden. Het is binnenkort niet meer nodig om een nier te verkopen als je weer eens moet tanken, dat gaat namelijk minder duur worden.

Voor de echte petrolhead zijn het lastige tijden. Niet alleen is het een crime om met een wat oudere auto-met-plofmotor het centrum van een (middel) grote stad in te geraken en dan te parkeren, ook tanken is tegenwoordig een drama van epische proporties. Want mijn lieve hemel, wat is dat duur!

Voor een litertje Euro 95 E10 betaal je zomaar 2 euro en 15 cent. Heb je een auto die liever op E5 rijdt, dan kun je daar gerust een dubbeltje per liter bij optellen. Gevolg van hoge olieprijzen, beperkt aanbod en een grote vraag.

Maar dat blijft niet zo!

Tanken wordt weer minder duur

Volgens de experts kan het namelijk niet zo zijn dat de prijzen om te tanken zo extreem hoog blijven. Het AD haalt een Amerikaanse expert aan en die is ervan overtuigd dat de olieprijzen binnenkort weer zullen gaan dalen.

Hij zegt; ‘Je ziet het vaker, als er weinig vraag is naar olie (in dit geval door de coronacrisis), gaat de productie naar beneden waardoor de prijs stijgt. Als de vraag uiteindelijk weer toeneemt, zal het aanbod ook weer stijgen en de prijs uiteindelijk zakken.

Volgens deze expert zie je die beweging nu heel langzaam al beginnen. Voor een vat ruwe Brent olie werd een paar weken geleden nog 86 dollar gevraagd, nu is dat alweer gezakt naar 82 dollar.

We moeten nog wel even geduld hebben

Helaas, als je na het lezen van bovenstaande met je autosleutels in je hand staat om eindelijk weer eens te tanken zonder dat je daarvoor een nier moest verkopen, je moet even geduld hebben. De benzine blijft het komende kwartaal absoluut nog erg duur. Wellicht stijgen de prijzen zelfs nog wat.

Maar volgend jaar wordt alles beter. Dan zijn vraag en aanbod weer in een natuurlijke balans en zullen de prijzen aan de pomp ook weer zakken naar een wat meer acceptabel niveau.

Aan de andere kant, in Nederland zal tanken altijd enigszins duur blijven. Al is het maar door de belachelijke hoeveelheid belasting en accijns de overheid op dat heerlijke brandbare goedje heft.

We moeten er maar mee leren leven, helaas.