Mercedes EQC: rijtest en video

We zien steeds meer elektrische auto's en ook Mercedes gaat nu serieus mee proberen te spelen om de knikkers. De EQC moet mensen uit Audi e-tron SUV's gaan lokken, maar gaat dat ook lukken? We zochten het uit in Mercedes eigen achtertuin, een regenachtig Stuttgart en omgeving.

Het ontwerp van de Mercedes EQC laat weinig aan de verbeelding over. Hoewel we onmiskenbaar met een Benz te maken hebben, is dit wel anders dan het familiegezicht van alle andere auto’s van Mercedes. Het zwarte ‘masker’ en de vormgeving van met name de lichtunits is afwijkend ten opzichte van de rest van Mercedes’ modellijnen. Dat zal ook zo zijn voor toekomstige EQ-modellen, overigens. Verder is het wel gewoon herkenbaar als Mercedes, dus veel vloeiende lijnen en weinig afleidende details. Mercedes is redelijk goed in chique koetsen zonder poespas tegenwoordig, de EQC is daar geen uitzondering op.

De verlichting loopt vrijwel volledig door over de breedte van de auto, om hem breder te laten lijken. En wat betreft de grootte: de EQC is geen auto van het formaat GLC, zoals je misschien zou verwachten. De EQC is op het platvorm van de GLC gebouwd maar is slechts vijf centimeter korter dan een GLE. Verwarrend, maar dat zijn we inmiddels gewend van Mercedes. Nog één laatste ding over de styling: ben ik de enige die bij onze wit uitgevoerde testauto de donkere lijn van de voorbumper vindt lijken op de snorren van de maskers in Casa de Papel? Nee hè?



Het interieur is ook herkenbaar Mercedes, maar wel met wat opvallende details die ervoor zorgen dat je toch het gevoel krijgt in iets speciaals onderweg te zijn. Met name de omlijsting van het dashboard valt op. De als metaal ogende maar in plastic uitgevoerde louvres moeten ons doen denken aan koelvinnen uit oude versterkers. Niemand weet waarom Mercedes ons dat wil doen denken, maar dat is wat ze er zelf over zeggen. Verder zijn er veel details uitgevoerd in roségoud. Een trend die we recent meer zien, ook bij andere merken die met elektrisch bezig zijn.

Motorisch gezien is er natuurlijk het meeste nieuws. De Mercedes EQC 400 4MATIC kent uiteraard een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer dankzij zijn elektrische aandrijflijn met 80 kWh accupakket. Er zijn twee asynchrone elektromotoren aanwezig die samen voor vierwielaandrijving kunnen zorgen op het moment dat dat gewenst is, maar de motor op de vooras is met name in gebruik voor efficiency, terwijl de motor op de achteras meer doet voor de prestaties. Het energieverbruik is 22,3 kWh per 100 kilometer en de actieradius bedraagt meer dan 450 kilometer, gemeten volgens NEDC. Dat betekent dus dat we daar nog wel iets af mogen halen, want WLTP valt doorgaans een stukje minder gunstig uit.



Het systeemvermogen bedraagt 300 kW wat omgerekend naar de old school paardenkrachten uitkomt op 408 pk. Koppel is er ook voldoende: 765 Newtonmeters om precies te zijn. Dat zorgt ervoor dat je in 5,1 seconden naar de honderd kunt sprinten. Best indrukwekkend voor een auto die 2425 kilogram weegt, waarvan de Lithium-ion-accu’s goed zijn voor 650 kilogram. Je kunt overigens redelijk lineair versnellen tot de begrensde topsnelheid van 180 kilometer per uur.



Het blijft met name in grote auto’s een vreemde gewaarwording: vrijwel geluidloos en zonder trillingen wegrijden in zo’n grote auto. Vanaf het vliegveld van Stuttgart rijden we direct de snelweg op en niet veel later tikken we voor het eerst de 180 kilometer per uur aan. Of eigenlijk 187, op de teller. Makkie. Gelukkig zijn er snel wegwerkzaamheden om de snelheid eruit te halen, zodat we wat langzamer rijden en meer range in de accu’s houden. Ook mooi dat de EQC volledig zelf kan rijden. Hij past zelf de snelheid aan op basis van GPS en verkeersbordeninformatie. Ook in files en bij wegwerkzaamheden, waarbij de EQC zelfs zelf naar de buitenkant van de rijbaan kan sturen om bij te dragen aan de Rettungsgasse in de file.



De EQC is een prima rijdende auto op de snelweg, maar op wat bochtiger trajecten zijn we wel benieuwd wat er gebeurt als we de tractiecontrole uitschakelen. Instant elektrokoppel dat in eerste instantie op de achterwielen wordt losgelaten zou misschien in theorie moeten betekenen dat driften dan mogelijk is, in de praktijk is dit zeker niet het geval. Jammer voor de mensen die dachten deze EQC als ultieme tool voor de Autoblog Driftdag in te zetten, maar verder is dat natuurlijk voor geen enkele toekomstige koper een bezwaar. Sturen doet de EQC verder gewoon degelijk en goed. Er zou iets meer gevoel in de besturing mogen zitten, maar het is niet hinderlijk vaag. Het onderstel weet zich goed raad met de vele kilo’s, maar het blijft een stevige auto en hij voelt ook best groot en zwaar. Niet een auto die je eens lekker uit gaat laten op dit soort wegen, na een poosje sturen is het eigenlijk prima dat we weer richting doorgaande wegen en uiteindelijk snelwegen terugkeren richting vliegveld.



Mercedes wil ons tijdens de laatste kilometers van ons traject ook nog even kennis laten maken met laden en dus rijden we naar een snellaadpaal langs de snelweg. Grappig genoeg worden we nog even onderbroken door een Porsche Taycan testmule. Van 10 naar 80% laden zouden we in veertig minuten kunnen doen, maar eigenlijk hebben we dat niet nodig want we hebben 35% acculading over als we aankomen. Snelladen kan met maximaal 110 kW en thuisladen kan met maximaal 7,4 kW. Niet veel later vervolgen wij echter onze weg alweer voor de laatste kilometers, we hadden ook zonder dit ‘tankmomentje’ in de regen makkelijk het vliegveld gehaald.

Tegelijkertijd missen we wel een beetje de ‘wow-factor’ die een auto als deze écht speciaal zou moeten maken. Misschien is het omdat de concurrentie die een beetje voor Mercedes’ voeten heeft weggemaaid, maar als je dit ‘de Mercedes onder de elektrische auto’s’ noemt, dan verwacht je meer vooruitstrevendheid. De EQC is uiteraard voorzien van het nieuwste MBUX infotainmentsysteem en een hele rits aan (semi-) autonome functies en veiligheidsgadgets, maar er is weinig écht vernieuwends aan boord. De EQC doet niets verkeerd, maar waar een Mercedes meestal op één of twee punten echt positief weet te verrassen, blijft dat in dit geval een beetje uit.



Of dat erg is? Nee hoor. Alles bij elkaar opgeteld is de EQC een prima eerste elektrische auto voor Mercedes’ nieuwe EQ-lijn. Een comfortabele, snelle, goed rijdende SUV die de concurrentie met de Audi e-tron SUV aan lijkt te kunnen. En als je funky buitenspiegels wil dan ga je maar lekker bij Audi shoppen. De Mercedes EQC 400 4MATIC kost vanaf €80.995 euro in Nederland maar je gaat hem pas in 2020 kunnen rijden. Dat betekent dus ook dat je geen 4% maar 8% bijtelling zult moeten betalen over de eerste €50.000 euro. Uw bedankjes kunt u opsturen naar de dames en heren in Den Haag.

Foto’s: Mercedes