Lichtblauwe Chiron probeert chique te doen

Hij is net een tandje te licht om het als baby blauw te kunnen omschrijven.





De Bugatti Chiron is zo’n hypercar die je helemaal naar eigen smaak kunt aanpassen. Het resultaat kan een spannende specificatie zijn, een bijzondere spec met een persoonlijke betekenis of juist een extravagante specificatie om een signaal af te geven.

In welke categorie deze Chiron past mag u zelf oordelen. We mikken op een chique spec, want de Bugatti is behoorlijk clean samengesteld. De auto luistert naar de naam Chiron Vainqueur de Coeur. Geen two-tone toestanden op dit exemplaar, maar een lichtblauwe tint die je van voor tot achter tegenkomt.

De Bug komt verder met glimmende lichtmetalen velgen en een bruin lederen interieur. Het cijfer 10 is vermoedelijk het lievelingsgetal van de eerste eigenaar. Als een voetbalshirt is het cijfer prominent terug te vinden in de grille van de Chiron.

Met de auto is slechts 603 kilometer gereden. Het lijkt meer op een investering dan op een Chiron-eigenaar die echt gek is op zijn bolide. Via Q motors in Dubai staat de auto namelijk te koop voor een dikke meerprijs. De Bugatti mag mee voor 3,5 miljoen euro. (via James Edition)