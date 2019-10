Gelekt: hier is de Alfa Romeo Tonale

Dit lijkt een fraaie aanvulling op het gamma van Alfa Romeo te worden.

Het huidige gamma van Alfa Romeo is niet zo heel indrukwekkend. De Giulietta en MiTo kennen we nu wel. De nieuwigheid is er ook wel af met de Giulia en de Stelvio. Dit jaar stond Alfa Romeo met iets hoopvols in Genève. Het ging hier om de Tonale. Toen nog een concept, maar uiteindelijk moet er ook een productiemodel komen.

Dit productiemodel lijkt nu eerder te verschijnen op ons netvlies dan Alfa Romeo gehoopt had. Via Instagram zijn een aantal foto’s van de SUV uitgelekt. Het lijkt een zo goed als productierijp model. In vergelijking met het concept zijn er andere koplampen gemonteerd. Verder is er sprake van een andere voorbumper en nieuw vormgegeven achterkant. Wel gebleven is het ontbreken van een achterste deurklink om de achterportieren te open, wat natuurlijk des Alfa’s is.

Ondanks het feit dat deze Tonale op aan paar fronten afwijkt van het concept, lijkt het een puike SUV te gaan worden. Het is afwachten tot Alfa Romeo met meer informatie op de proppen komt. Dit vooruitzicht zit er in elk geval interessant uit. In tegenstelling tot de Giulia en de Stelvio is het de bedoeling dat deze Tonale direct als plug-in hybride op de markt gaat komen.