Autobloglezer betrapt de nieuwe Volkswagen Golf 8!

In vol ornaat!

Het moment komt dichter en dichterbij: de nieuwe Volkswagen Golf wordt binnenkort onthuld. Ondanks de komst van de ID.3 en de aanwezigheid van enorm veel andere auto’s van de Volkswagen Group in dit segment, is de Golf een enorm belangrijke auto. Het is een begrip en de Golf VII geldt voor velen nog altijd als de maatstaf.

Dat laatste is discutabel, maar zeker niet pertinent onjuist. Toch komt Volkswagen binnenkort met een nieuwe generatie, de Golf ‘VIII’. Er is al veel over bekend, ook over het uiterlijk. Maar nu hebben we beter beeld. Autobloglezer Jos (nee, niet de vader van Max) kwam namelijk een heuse VAG-karavaan tegen.

Op de grens van Italië en Frankrijk, op Col Agnel (sowieso een aanrader!) zag Max namelijk enkele auto’s van de Volkswagen Group rijden, waaronder de nieuwe Golf! Er was wel wat afgeplakt, zoals de koplampen en iets bij de achterzijde. Helaas heeft Jos geen foto kunnen maken van het interieur, maar gelukkig heeft hij wél even gekeken. Jos weet te melden dat het interieur leek op dat van de Skoda Kodiaq en bestond uit twee digitale schermen a la Mercedes-Benz A-Klasse.

Jos sprak de testers van de Golf en die bevestigden dat het de nieuwe Golf was en dat de auto 24 oktober onthuld zal worden. Ook werd hem dringend verzocht géén foto’s te maken, iets waar Jos gelukkig geen gehoor aan heeft gegeven.